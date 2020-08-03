Чемпионат Италии потерял звездного украинца: видео фатальной для Шахова развязки в Серии А

Из двух украинцев, Руслана Малиновского и Евгения Шахова, в чемпионате Италии по футболу остался всего один. Накануне "Лечче" Шахова проиграл в заключительном туре Серии "Парме" 3:4 и вылетел во второй по силе дивизион. В борьбе за выживание футболистов "Лечче" опередил клуб "Дженоа", одолевший на своем поле "Верону" 3:0.

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Для сохранения прописки с Серии А Шахову, который становился финалистом Лиги Европы в составе "Днепра" и чемпионом Греции с клубом ПАОК, нужна была победа в своей игре и потеря очков конкурентом в параллельной встрече. Но не случилось ни того ни другого.

Обзор матча "Лечче" – "Парма" (4:3)

Обзор матча "Дженоа" – "Верона" (3:0)

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"Лечче" – "Парма" – 3:4

Голы: Барак, 40, Меччарьелло, 45, Лападула, 68 — Лукиони, 11, автогол, Капрари, 24, Корнелиус, 52, Инглезе, 66

"Лечче": Габриэль – Донати, Лукиони, Меччарьелло (Монтеризи, 88), Делль'Орко (Вера, 70) – Манкозу (Майер, 61), Тахцидис (Петриччоне, 61), Барак – Фалько (Шахов, 61), Сапонара – Лападула

"Парма": Сепе – Лорини (Реджини, 53), Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Гальоло, Дармиан – Эрнани (Силигарди, 53), Куртич, Барилла – Кулусевски (Жервиньо, 71) – Корнелиус (Инглезе, 62), Капрари

Предупреждения: Куртич, Бруну Алвеш

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Евгений Шахов / Фото: Getty Images

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Итоговая таблица чемпионата Италии

Смотрите, как забивает в Италии Малиновский

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