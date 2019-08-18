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Чемпионское усиление: "Бавария" оформила шестой трансфер за лето

Сегодня, 17:43

Очередным новичком чемпиона Германии стал игрок сборной Франции U-20

Микаэль Кюизанс

Микаэль Кюизанс / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" подписала из "Боруссии" Менхенгладбах футболиста сборной Франции U-20 Микаэля Кюизанса. После успешного медицинского обследования Кюизанс подписал пятилетний контракт сроком до 30 июня 2024 года. По информации СМИ, трансфер обошелся в 10 млн евро. На следующей неделе он начнет тренироваться с новой командой. Ранее мы писали, что "Бавария" и "Герта" выдали феерический старт чемпионата Германии.

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"По итогам своего первого сезона в составе Гладбаха Микаэль Кюизанс был признан "Игроком сезона". Он очень техничен и обладает большим потенциалом. У нас Микаэль будет продолжать развиваться. Мы уверены, что его игра принесет нам много радости", – заявил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

Кюизанс, которому в пятницу исполнилось 20 лет, так прокомментировал свой переход: "Я знаю, что для меня это большой шаг. Но я чувствую, что готов к нему. Я горжусь тем, что буду надевать форму "Баварии". Лично для меня просто здорово, что в "Баварии" выступают несколько французских игроков. Это определенно поможет мне быстрее адаптироваться в команде".

С июля 2017 года Микаэль Кюизанс выступал в составе "Боруссии" Менхенгладбах, в составе которой провел 35 матчей в Бундеслиге. Свою карьеру центральный полузащитник начал в академии "Нанси".

Кюизанс стал уже шестым трансфером "Баварии" этим летом. Ранее мюнхенцы подписал Лукаса Эрнандеса (80 миллионов евро), Бенжамена Павара (35 млн), Филиппе Коутиньо (8,5 млн, аренда), Ивана Перишича (5 млн, аренда) и Янна-Фите Арпа (3 млн).

Отметим, что на прошлой неделе "Бавария" проиграла "Боруссии" Дортмунд матч за Суперкубок Германии.

Как забивал звездный новичок "Баварии" Филиппе Коутиньо в Лиге чемпионов:

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чемпионат Германии Бавария Боруссия Менхенгладбах Микаэль Кюизанс

Источник: Официальный сайт ФК "Бавария"

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