Чемпионы мира разгромили Исландию в отборе на Евро-2020: смотреть голы

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Чемпионы мира разгромили Исландию в отборе на Евро-2020: смотреть голы 2019-03-26T10:08:21+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Франции на "Стад де Франс" разгромила команду Исландии во втором туре квалификационного турнира к чемпионату Европы 20202 года. Французы отгрузили сопернику четыре мяча, но все были забиты разными игроками. После двух туров Франция возглавляет турнирную таблицу группы Н, но столько же очков имеют турки. У Исландии на три балла меньше.

Франция – Исландия – 4:0

Голы: Умтити (12), Жиру (68), Мбаппе (78), Гризманн (84)

Франция: Льорис, Павар, Умтити, Варан, Курзава (Кимпембе, 85), Канте (Лемар, 80), Погба, Матюиди, Жиру (Сиссоко, 90), Гризманн, Мбаппе.

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Ингасон, Магнуссон, Арнасон, Сигурйонссон (Траустасон, 57), Гуннарссон, Сигурдссон, Бьярнасон, Гудмундссон (Финнбогасон, 62), Сайварссон (Скуласон, 84).

Предупреждения: Бьярнасон (51), Гризманн (90).

N Команды И В Н П М О 1 ФРАНЦИЯ 2 2 0 0 8-1 6 2 ТУРЦИЯ 2 2 0 0 6-0 6 3 АЛБАНИЯ 2 1 0 1 3-2 3 4 ИСЛАНДИЯ 2 1 0 1 2-4 3 5 АНДОРРА 2 0 0 2 0-5 0 6 МОЛДОВА 2 0 0 2 1-8 0

Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.

После матча Александр Зинченко признался: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу". Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге.

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