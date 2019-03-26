Чемпионы мира разгромили Исландию в отборе на Евро-2020: смотреть голы
Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборная Франции на "Стад де Франс" разгромила команду Исландии во втором туре квалификационного турнира к чемпионату Европы 20202 года. Французы отгрузили сопернику четыре мяча, но все были забиты разными игроками. После двух туров Франция возглавляет турнирную таблицу группы Н, но столько же очков имеют турки. У Исландии на три балла меньше.
Франция – Исландия – 4:0
Голы: Умтити (12), Жиру (68), Мбаппе (78), Гризманн (84)
Франция: Льорис, Павар, Умтити, Варан, Курзава (Кимпембе, 85), Канте (Лемар, 80), Погба, Матюиди, Жиру (Сиссоко, 90), Гризманн, Мбаппе.
Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Ингасон, Магнуссон, Арнасон, Сигурйонссон (Траустасон, 57), Гуннарссон, Сигурдссон, Бьярнасон, Гудмундссон (Финнбогасон, 62), Сайварссон (Скуласон, 84).
Предупреждения: Бьярнасон (51), Гризманн (90).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФРАНЦИЯ
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|2
|ТУРЦИЯ
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|3
|АЛБАНИЯ
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|ИСЛАНДИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|5
|АНДОРРА
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|6
|МОЛДОВА
|2
|0
|0
|2
|1-8
|0
Напомним, что вчера сборная Украины на последних минутках вырвала победу у Люксембурга – 2:1. Решающий гол в свои ворота забил Жерсон Родригес – после подачи со штрафного он пробил головой в угол собственных ворот.
После матча Александр Зинченко признался: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу". Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге.
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