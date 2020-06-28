Месси стал жертвой жениха внучки Ельцина: обзор матча "Сельта" – "Барселона"

Каталонцы потеряли очки в поединке с одним из аутсайдеров Примеры, и уже в воскресенье их может обойти "Реал"

В 32-м туре чемпионата Испании по футболу грянула сенсация. Один из аутсайдеров Примеры – "Сельта" – на своем поле сумел сыграть вничью с лидером первенства "Барселоной" – 2:2. Эта потеря очков может дорого стоить команде Лионеля Месси.

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Благодаря дублю Луиса Суареса "Барселона" дважды вела в счете. Однако "Сельта" оба раза находила в себе силы отыграться. В первом случае за "кельтов" забил россиянин Федор Смолов, который, напомним, во время карантина сбежал из Испании в Москву к своей возлюбленной – внучке Бориса Ельцина Марии Юмашевой.Но затем вернулся и не получил от клуба даже штрафа.

Ну а второй гол "Сельты", лишивший "Барселону" победы, у хозяев на свой счет записал форвард Яго Аспас, сумевший расписаться в воротах каталонцев за две минуты до конца основного времени.

Обзор матча "Сельта" – "Барселона" (2:2)

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Сельта – Барселона – 2:2

Голы: Смолов, 50, Аспас, 88 – Луис Суарес, 20, 67

Сельта: Бланко – Айду, Саенс, Араухо (Мурильо, 73) – Васкес, Мендес (Брадарич, 60), Йокушлу (Рафинья, 60), Денис Суарес, Гонсалес Родриганьес (Мина, 81) – Смолов (Нолито, 60), Аспас

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Альба (Фирпо, 81), Пике, Умтити – Видаль, Ракитич, Пуч (Артур, 86) – Месси, Луис Суарес (Гризманн, 81), Фати (Брайтвейт, 69)

Предупреждения: Мендес, Араухо, Аспас – Альба, Умтити, Брайтвейт

Лионель Месси / Фото: Reuters

Статистика матча Сельта – Барселона (2:2)

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Верхняя часть турнирной таблицы Примеры

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Благодаря осечке "Барселоны" в матче с "Сельтой", "Реал" уже в воскресенье, 29 июня, может выйти на чистое первое место в чемпионате Испании, если обыграет на выезде худший клуб Примеры "Эспаньол".

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