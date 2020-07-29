"Черная обезьяна" и "Я тебя прибью!": в селе на Полтавщине – расистские страсти с экс-звездой "Динамо"

В украинском футболе вспыхнул расистский скандал с потасовкой. Она произошла в селе Крутой Берег Полтавской области во время матча первого тура Открытого турнира, посвященного 100-летию полтавского футбола, между командой "Молодые Звезды", собранной из африканских студентов, и коллективом "Заря-Ворскла".

"Поворотный эпизод произошел на 36-й минуте. Игрок "Зари-Ворсклы" Ягуф Халилов пошел в борьбу с соперником, и оба оказались на газоне. Игроку "Звезд" досталось сильнее, и Ягуф подошел и извинился за жесткую игру. Рядом с эпизодом находился защитник "Зари-Ворсклы" Владимир Олефир. В споре с кем-то из соперников (не участником эпизода) он назвал того "черной обезьяной" (судя по реакции, это был Пеппра Бодкуэ)", – сообщает "Полтавщина Спорт"

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Смотрите эпизод с оскорблениями, начиная с 28-й секунды. Внимание, присутствует нецензурная лексика

После этого нигерийский тренер команды "Молодые Звезды" Майкл Алозие, который в свое время играл за "Волынь", запорожский "Металлург" и "Севастополь", увел своих футболистов с поля, и матч не был доигран. На тот момент "Заря-Ворскла" вела в счете 1:0.

При этом после отказа африканских футболистов продолжать игру, запасной игрок "Молодых Звезд" Джошуа набросился на Олефира с бранью. Владимир в ответ сказал, что соперник тоже оскорблял его, на английском языке. Образовалась потасовка, в которую вклинился и знаменитый игрок "Зари-Ворсклы" – экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Александр Мелащенко. В его адрес из уст африканского игрока прозвучала угроза на русском: "Я тебе прибью, на**й!"

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"Так нельзя играть в футбол, когда людей обзывают "черными обезьянами". Три-четыре человека обзывали. Я это сам слышал. Мы же тоже люди. Что это за фигня? Вы видите, что в мире происходит? Мы приходим играть в футбол, а нас обзывают "черными обезьянами", – пожаловался после недоигранного матча тренер "Молодых Звезд" Майкл Алозие

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Ранее мы писали, что в Киеве напали на студентов-иностранцев с криками "Черные, что вы здесь делаете?". Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи.

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