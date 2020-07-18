Черниговская "Десна" сделала неожиданный выбор стадиона для проведения матчей Лиги Европы

Клуб будет выступать, скорее всего, во втором по рангу еврокубковом турнире

Уже завтра, в воскресенье, завершится чемпионат Украины сезона 2019/2020. Наши клубы начинают думать о будущем сезоне, а лидеры турнира – и о еврокубках. В частности, черниговская "Десна", которая занимает пока что четвертое место, сыграет, вероятнее всего, в Лиге Европы. Хотя команда сохраняет теоретические шансы и на попадание в Лигу чемпионов. В последние дни "Десна" выбирала стадион для выступления в еврокубках, ведь своя арена клуба не готова к поединкам такого уровня.

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И вот, кажется, клуб из Чернигова определился. Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас сообщил на своей страничке в Twitter, что квалификацию Лиги Европы команда проведет в Киеве на "Оболонь-Арене". В случае выхода в групповой раунд подопечные Александра Рябоконя будут выступать в Одессе на стадионе "Черноморец"!

Несмотря на то, что Одесса находится от Чернигова на довольно приличном расстоянии, "Десна" выбрала именно арену на юге страны. Вероятнее всего, главную роль в этом сыграла финансовая составляющая.

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