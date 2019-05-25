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"Черноморец" поднялся с дна УПЛ, обыграв на выезде "Ворсклу"

25 мая, 19:39

Выигрыш в Полтаве позволил одесситам покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги

Ворскла - Черноморец - 1:2
Ворскла - Черноморец - 1:2. Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" принимала дома одесский "Черноморец", который побеждала во всех предыдущих матчах сезона. Но не в этот раз. Полтавчане, которым уже ничего в нынешнем чемпионате не надо, проиграли одесситам со счетом 1:2. Таким образом "Черноморец", ведущий борьбу за выживание, поднялся с последнего места турнирной таблицы, которое грозит прямым вылетом в Первую лигу, и оказался в зоне переходных матчей.

  • "Ворскла" – "Черноморец" – 1:2
  • Голы: Коломоец (54) - В.Коваль, 26, Танчик, 63
  • Удаление: Чеснаков, 68 ("Ворскла", вторая желтая карточка)

Гол Коваля (0:1)

Гол Коломойца (1:1)

Гол Танчика (1:2)

Удаление Чеснакова

Как мы писали ранее, судьбу параллельного матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте гол. Потянувшись к мячу в подкате, Андрей Богданов сумел нанести феноменальный удар с 20 метров, едва не порвав сетку в правой "девятке" ворот киевлян. Шедевр имени Богданова привел к поражению киевской команды со счетом 0:1, в результате чего она опустилась на последнее место в украинской Премьер-лиге.

Также мы писали, что "Карпаты" и "Олимпик" выдали суперрезультативную ничью в чемпионате Украины.  Львовяне выигрывали 3:1 за 15 минут до завершения поединка, но не смогли удержать победный счет.

Напомним, чемпионом Украины по футболу, в 12-й раз в своей истории, стал "Шахтер":


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Тег чемпионат Украины, Черноморец Одесса, Ворскла Полтава

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