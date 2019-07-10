"Черноморец" усилился перед стартом в Первой лиге

"Моряки" подписали контракты с опытными Безотосным и Ярошенко

Ярошенко уже в Одессе. Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Одесский "Черноморец" подписал контракты с двумя опытными футболистами: голкипером Дмитрием Безотосным и полузащитником Константином Ярошенко. Оба игрока ранее уже выступали в составе "Черноморца" и хорошо известны одесским любителям футбола.

Дмитрий Безотосный родился 15 ноября 1983 года в Хмельницком. Рост – 192 см, вес – 83 кг. Футболом начал заниматься в ДЮСШ (Хмельницкий). Выступал за команды: "Товтры" (Чемеривцы), "Днепр-3" (Днепропетровск), "Сатурн" (Россия), "Металлург" (Запорожье), ФК "Габала" (Азербайджан). В "Черноморце" играл с июня 2011 года по январь 2015 года (116 официальных матчей, 120 пропущенных мячей).

Константин Ярошенко родился 12 сентября 1986 года в Луганске. Рост – 176 см, вес – 62 кг. Начинал играть в "Заре" (Луганск), воспитанник "Шахтера" (Донецк). Выступал в командах: "Шахтер" (Донецк), "Металлист" (Харьков), "Арсенал" (Киев), ФК "Мариуполь", "Ворскла" (Полтава), ФК "Севастополь", "Урал" (Россия), "Карпаты" (Львов), КПВ (Коккола, Финляндия). В 2007 году защищал цвета "Черноморца" (7 официальных матчей). В юношеских и молодежной сборных Украины (2001−2008) провел 58 матчей, забил 15 голов.

Напомним, что по итогам прошлого сезона одесский "Черноморец" покинул Премьер-лигу. В стыковых матчах "моряки" проиграли "Колосу" из села Ковалевка и в следующем сезоне сыграют в Первой лиге.

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