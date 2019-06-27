"Нам все твердят: "Куда вы лезете?!": репортаж из "евросела" под Киевом, попавшего в Премьер-лигу

Впервые в истории в футбольной вышке Украины будет клуб из села. Но это "евросело", где опережают "Юве"

"Евросело" Коваливка под Киевом. Фото: Сергей Ревера, Сегодня|Спорт

Коваливку, расположенную в Васильковском районе в 80 км от Киева, называют самым европейским селом Украины. После попадания сюда действительно появляется ощущение заграницы: ухоженный пруд с черными лебедями, стриженые газоны, образцовый асфальт дорог, чистота вокруг, яркие здания... Сразу вспоминается Маяковский и его "Город-сад". Коваливка просто утопает в цветах. Запах стоит такой, что у попадающего сюда из пыльного Киева от избытка кислорода начинает кружиться голова. Но цель нашего визита – местный клуб "Колос", дебютант УПЛ. Первый сельский клуб в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу.

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

А потому экскурсию по Коваливке мы начинаем с реконструируемого стадиона "Колоса". Тут уже срезали старый газон, аккуратно скрутив его в рулоны. "Вы же видели, у нас тут везде – или клумбы, или газоны. И старую траву со стадиона мы переложим в те места, которые нуждаются, – рассказывает гендиректор "Колоса" Евгений Евсеев, выступивший в роли нашего гида. – Тем более это чемпионский газон, и выбрасывать его не собираемся. Его куски будут лежать по всей Коваливке. С 25 июня начинаем вырывать котлован глубиной в 65 см и будем делать футбольное поле, отвечающее всем параметрам: с дренажом, с подогревом, с поливом. Планируем сезон-2020/21 начать уже на своем стадионе. Трибуны вмещали 1870 человек, теперь будет минимум 4800, и все под козырьком. Поставим 4 вышки освещения, которых вообще не было. А внутри стадиона – все, что необходимо по требованиям УПЛ: зал для пресс-конференций, тренировочные зоны, комнаты для допинг-проб, раздевалки для судей, в том числе для судей-женщин, комнаты для инспекторов и делегатов матчей".

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

"Планируются также вип-залы с трибунами-террасами, фан-шоп и кафе, – продолжает гендиректор "Колоса" Евгений Евсеев. - Во сколько нам все это обойдется? Общую смету еще не подбивали. Но недешево". "А где до этого команды переодевались?" – интересуюсь. "А вон, в лицее", – кивает гендиректор "Колоса" в сторону почти вплотную примыкающего к одной из трибун 2-этажного здания. И тут же предлагает: "Пойдемте, я все покажу. Дядя Ваня, откройте нам тренажерный зал". Входим внутрь. Две комнаты с тренажерами, массажный кабинетик на два стола, две раздевалки. "Это – хозяйская", – заводит нас гендиректор в одну из них. Обстановка спартанская: открытые шкафчики для одежды, лавки, несколько кресел у окна, в углу – дверь в душевую.

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

Далее наш путь – на клубную базу, расположенную тут же, в паре сотен метров, за высоким каменным забором. По дороге задаю Евсееву непраздный вопрос: "Все население Коваливки 1600 человек. А кто ж будет заполнять трибуны, вместимостью втрое больше?".

Впервые в истории в УПЛ: село на 1600 человек

"Народ будет приезжать из окрестных сел и городов. А так оно и было – приезжали автобусы с болельщиками из Фастова, Василькова, Белой Церкви, Гребенки, Салтановки, – поясняет гендир "Колоса". – На "Черноморец" пришло 3,5 тысячи. Мы чуть не захлебнулись, но всех разместили. Поэтому если мы сейчас построим стадион на 4800 мест и к нам приедет "Шахтер" или "Динамо", поверьте – будет биток. Так что не верьте разговорам, что у нас нет болельщиков. "Колос" очень любят, и мы стараемся тоже идти навстречу людям. На каждую игру с окрестных городов и сел мы организуем бесплатные трансферы. Схема отработана, люди знают, где и во сколько их будут ждать автобусы. На стадионе всегда организовываем выездную торговлю – можно съесть хот-дог и выпить пива и газировки. А билеты на футбол у нас всегда были бесплатными. Просто не было цели заработать на болельщиках. Хотя сейчас регламент УПЛ нас обязывает ввести продажу билетов".

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

3-этажный корпус базы, утопающий в зелени, и внешне, и внутри очень напоминает дом отдыха: столовая, уголки отдыха в холле с мягкими диванами и креслами, небольшие уютные одноместные номера. "А вот сауна", – показывает Евсеев на дверь под лестницей и в шутку интересуется: "Не хотите сходить?". "Плавки не взяли", – так же шуткой парируем мы. "Ну тогда пойдемте покажу, где наши болельщики любят собираться перед футболом", – приглашает гендир. Ресторан-терраса "Колос" мало напоминает сельскую точку общепита: стеклянные стены, дорогая мебель, массивная барная стойка.

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

"А футболисты к вам тоже заходят?" – интересуюсь у официанта, одетого в черную клубную футболку "Колоса". "После каждой игры", – отвечает тот. "Жены игроков часто приезжают, ждут их здесь после матчей. Ну и потом ребята общаются семьями. У нас вообще все по-семейному", – добавляет Евсеев. На полках у дальней стены зала – призовые кубки. "Это часть наших наград, – говорит гендир. – Тут и Кубок Киевской области, и Кубок аматоров. А вон там футболка, на которой оставили автографы все игроки, когда мы выиграли Вторую лигу. Кстати, "Колос", наверное, единственная команда в Украине, прошедшая все этапы развития: от первенства района до УПЛ. В чем наш секрет? В нашем президенте, Андрее Анатольевиче Засухе. Он очень любит футбол. И сам на любительском уровне играет с удовольствием. У нас ведь и любительская команда, играющая на первенство района, и сейчас еще есть. И мы почти все – я, президент, вице-президент клуба – там играем. Не можем без футбола. Андрей Анатольевич много забивает – главное ему пасы вовремя отдавать. Ему отдаешь, а он уже решает вопросы (с улыбкой). Кстати, многие ошибочно говорят, что владелец клуба – его отец Анатолий Андреевич, хотя он прямого отношения к "Колосу" не имеет".

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

Сам же Евгений Евсеев – бывший футболист, играл в Первой лиге: "Был крайним хавом. Я ведь заканчивал школу киевского "Динамо", кстати, у Александра Васильевича Петракова (тренер, выигравший ЧМ-2019 с U20). В моей группе были Саша Рыбка и Паша Ксенз".

- Ну а какую задачу "Колос" поставит на дебютный сезон в УПЛ – удержаться в элите?

- Ни в коем случае, – категоричен Евгений Константинович. – Цель – первая шестерка, это однозначно. Зачем выходить в вышку, чтобы сразу начинать бороться за выживание? У нас сейчас человек 6-7 имеют опыт в УПЛ. 3-4 игроков еще пригласим. Но "отцеплять" от команды никого не планируем. Ребята своей игрой заслужили сыграть в Премьер-лиге. Материальная база? Деньгами у нас не разбрасываются, но задолженностей по зарплате не бывает – все выплачивается в срок.

- Можете представить, что у вас в Коваливке когда-нибудь будут проходить матчи Лиги Европы?

- Когда я в 16 лет играл тут на первенство района, я тоже не мог представить, что когда-то мы сыграем в Премьер-лиге, – говорит Евсеев. – Но как показала практика, нет ничего невозможного. Мы когда на первенство области заявились, нам все говорили: "Да вы чего, ребята? Куда вы лезете? Что вы там будете делать? Там не команды - машины, которые вас будут просто топтать. А мы вышли, и три года подряд становились чемпионами. Получили профессиональный статус, заявились во Вторую лигу – все за голову хватались: "Какая Вторая лига?! Это вообще нереально!". А мы эту Вторую лигу за сезон хлопнули. И в Первой лиге все три сезона, что там были, ниже 5-го места не опускались. И все понимали, что вот-вот мы выйдем в Высшую лигу. Так что никогда не говори "никогда".

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

"СЛИЗАЛИ ЛОГО У "ЮВЕ"? НЕТ, И ДОКАЖЕМ!"

Клубные цвета "Колоса" - черно-белые. И в этой же цветовой гамме выдержана клубная эмблема – простая, но стильная. Правда, чем-то неуловимо напоминающая лого "Ювентуса". "Ребрендинг мы провели год назад, - рассказывает Евгений Евсеев. - Но ошибка наша в том, что когда новая эмблема только появилась (а ее нарисовал сам Андрей Анатольевич буквально за 10 минут, под настроение), то она была как бы неофициальной. Мы ее наносили на значки и другую атрибутику. Спустя какое-то время свою новую клубную эмблему презентовал "Ювентус". И когда мы прошлым летом, наконец, провели официальный ребрендинг, нас все начали "клевать", что мы "слизали" идею у "Юве". Хотя это неправда – наше лого появилось раньше. И мы докажем свои авторские права, все запатентуем. Обязательно займемся этим вопросом, вот только закончим стадион".

ДЯДЬКО МИКОЛА: "И НАШИ ЗАПЕЛИ ЯМАЙКУ!"

Одно из знаковых мест Коваливки, которое местные настоятельно рекомендуют посетить, – монастырь Святой Анастасии. Побывали в нем и журналисты "Сегодня", и не пожалели. Пожилой охранник на входе, представившийся просто – дядько Микола, оказался не только интересным собеседником, но еще и футбольным болельщиком со стажем.

"Колос" выбрал арену, вмещающую в 10 раз больше населения своего села

"Что, интересуются люди, что за команда такая – "Колос"? Село какое-то, и вдруг в Премьер-лигу вышли, – улыбается он. – А я еще в прошлом году Руслану Владимировичу (Костышин, главный тренер. – Авт.) говорил, когда они всей командой к нам приходили: "Жду вас в Премьер-лиге в следующем году". А сейчас встречаю его, спрашиваю: "Ну так что?". Он улыбается: "Нормально". Я ему: "А теперь жду ваших успехов на европейской арене!". Они смеются: "Хорошо, постараемся". Я говорю: "Так а что тут осталось? Если будет все нормально – год-два". Андрей Анатольевич (Засуха, президент клуба. – Авт.) у нас очень амбициозный. Если человек этим живет, душу вкладывает, то у него все получается".

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

"У нас в прошлом сезоне стадион процентов на 80 заполнялся – смотря какая команда приезжала. А на последних матчах, когда мы с "Волынью" за 2-3-е место тягались, на каждый матч битком набивались, – продолжает дядя Коля. – "Сумы" когда приезжали, так наши забили им 4 гола, и трибуны стали петь. Помните песню "Аргентина – Ямайка 5:0"? Так на этот мотив пели "Колос" – "Сумы 5:0". Но пятый так и не забили (смеется). А "Рух" приехал и наказал наших 1:0. У них тренер хороший, забыл фамилию, ну он еще "Шериф" молдавский тренировал (Леонид Кучук. – Авт.). Видно, что дисциплина и организация игры на высшем уровне. Ничего не дали сделать, хотя "Колос" вроде и давил. Но они так строго линии держали, с трибуны это хорошо видно: четыре защитника, три полузащитника – не подпускали к своим воротам, и все. А на "Черноморце" в стыковых матчах все было забито, народ стоял стеной. До сих пор не могу поверить, что теперь к нам "Динамо" Киев будет приезжать, а не мы ездить на "Динамо". Я ведь при Союзе ни одного их матча со "Спартаком" не пропускал. Нам колхоз бесплатный автобус выделял, и мы на Киев ездили – на "Спартак", на "Динамо" Тбилиси, "Динамо" Минск".

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

"Ну а как вам у нас, нравится?" – меняет тему разговора мой собеседник. Получив утвердительный ответ, дядя Коля продолжает с гордостью в голосе: "Раньше у нас в округе самым лучшим местом отдыха считался "Александрия-парк" в Белой Церкви. А сейчас Коваливка выше всего котируется, по выходным тут такое нашествие! Вот в воскресенье – сразу пять свадеб тут играли. Все чисто, красиво, по вечерам – кругом подсветка. Иностранцы приезжают, говорят, что это кусочек Швейцарии. Это все Татьяна Владимировна (Засуха, глава агрофирмы "Свитанок", расположенной в Коваливке. – Авт.), все ее идеи. "Вот здесь надо поставить памятник, вот здесь разбить парк, здесь построить храм". Анатолий Андреевич (Засуха, экс-губернатор Киевской области. – Авт.) – больше хозяйственник: поля, заводы. А она отвечает за порядок и красоту. Чтоб народу было куда пойти и где отдохнуть".

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

"А их сын отвечает за спорт в Коваливке?" – уточняю я. "Ну, Андрей Анатольевич не только спортом занимается, он родителям в бизнесе тоже помогает. Но спорт, конечно, очень любит, – говорит дядько Микола. – Сам играет и в футбол, и в хоккей. У нас же и ледовая арена построена, видели? Детская команда есть, тренер – все серьезно ("Коваливские кабаны" играют в чемпионате Украины среди 14-летних. – Авт.). И все желающие могут коньки напрокат брать и кататься. А еще у нас матчи ночного чемпионата проводятся (Ночная любительская хоккейная лига. – Авт.), люди приезжают отовсюду, даже из Харькова и Днепра. И Андрей Анатольевич там тоже играет".

Фото – Сегодня|Спорт, Сергей Ревера

"ПОГНАЛИ НАШИ ГОРОДСКИХ..."

5 из 28 клубов двух первых дивизионов чемпионата Украины представляют села, такого в нашем футболе еще не было.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

"Колос" - село Коваливка, население: 1600 человек (Киевская обл). Прошлый сезон: №2 в Первой лиге

Стал первым в истории сельским клубом в украинской Премьер-лиге, обыграв в переходных матчах команду из города-миллионника – одесский "Черноморец".

ПЕРВАЯ ЛИГА

"Ингулец" - пгт Петрово, население: 7362 человек (Кировоградская обл). Прошлый сезон: №7 в Первой лиге

Про клуб "Папы" Александра Поворознюка теперь наслышаны все. Этой весной стал первым в истории представителем Первой лиги, дошедшим до финала Кубка Украины.

"Балканы" – село Заря, население: 5528 человек (Одесская обл). Прошлый сезон: №8 в Первой лиге

Клуб фермеров Златовых. И уже с наградой от УЕФА – "бронза" в номинации "Лучший аматорский клуб Европы-2016".

"Минай" – село Минай, население: 3088 человек (Закарпатская обл). Прошлый сезон: №1 во Второй лиге "А"

Президент клуба – Валерий Пересоляк, замначальника управления в Закарпатской таможне. Центральная площадь села носит имя Энди Уорхола (у культовой фигуры поп-арта родители из лемков, родились неподалеку).

"Черкащина-Академия" - село Белозерье, население: 8506 человек (Черкасская обл). Прошлый сезон: №2 во Второй лиге "А"

Сменив за 10 лет четыре названия (хотя сайт все еще ckdnipro.com.ua), клуб перебрался на базу Академии футбола в селе Белозерье.

Напомним, с нового сезона в футбольном чемпионате Украины заработает революционная система для арбитров

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