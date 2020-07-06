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Черный день в карьере Зинченко: из-за украинца "Манчестер Сити" пропустил гол с центра поля

6 июля, 01:04

Олег Люлька Олег Люлька

Обрезка Александра стоила его команде поражения от "Саутгемптона". Смотрите обзор провального для украинца матча

Украинец Александр Зинченко кошмарным образом "отметил" четвертую годовщину подписания контракта с "Манчестер Сити". В качестве подарка к этой дате Зинченко получил от Хосепа Гвардиолы место в стартовом составе на гостевой матч против "Саутгемптона". И надо же такому случиться – именно после ошибки украинца "МанСити" пропустил единственный в этой встрече мяч, проиграв поединок со "святыми" со счетом 0:1. Ранее Зинченко отреагировал на роман его "бывшей девушки" и динамовца.

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Обзор матча "Саутгемптон" – "Манчестер Сити" (1:0)

На 16-й минуте Александр Зинченко неудачно пошел в обыгрыш, у него отобрали мяч, и нападающий "святых" Адамс сразу же, с центра поля, запустил "парашют" над вышедшим далеко из ворот кипером "МанСити" Эдерсоном. Эффектнейший гол – для болельщиков "Саутгемптона". И сущий кошмар – для Зинченко, которого портал WhoScored назвал худшим игроком матча с оценкой 6,1.

"Я искренне извиняюсь перед всей командой и фанатами "Сити". Такого рода ошибки – недопустимы", – написал после поражения от "Саутгемптона" у себя в Instagram Александр Зинченко

INSTAGRAM

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" – 1:0
Гол: Адамс, 16
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Гарсия, Зинченко – Бернарду Силва, Фернандиньо, Давид Силва – Марез (де Брюйне, 59), Жезус, Стерлинг (Фоден, 59)
Предупреждения: Ромеу – Фернандиньо, Жезус

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Турнирная таблица чемпионата Англии

Как мы писали ранее, другой украинец в чемпионате Англии Ярмоленко снова чуть не забил суперударом. Наш вингер "Вест Хэма" опять удачно вышел на замену и шикарно пробил левой – "Ньюкасл" от поражения спас вратарь.

Смотрите, как Зинченко и Ярмоленко обыгрывали Роналду

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видео голов чемпионат Англии Манчестер Сити Саутгемптон Александр Зинченко

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