Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"

Украинец опять удачно вышел на замену при счете 2:2 и шикарно пробил левой - соперников спас вратарь

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко едва не забил второй кряду победный мяч за "молотобойцев" после своего выхода на замену. Напомним, на днях шикарный гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу в домашнем поединке с "Челси" (3:2). А в воскресенье, 5 июля, Андрей, с зарплатой 7 млн евро в год являющийся самым высокооплачиваемым игроком лондонского клуба, на выезде чуть не поразил ворота "Ньюкасла".

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Обзор матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм" (2:2)

Андрей Ярмоленко вышел на замену на 75-й минуте поединка "Ньюкасл" – "Вест Хэм", когда соперники уже забили друг другу по два мяча. И вскоре после своего появления на поле украинец имел шанс принести гостям победу, хлестко пробив с 23 метров под перекладину ворот хозяев. Однако словацкий голкипер "сорок" Мартин Дубравка не дал мячу залететь в сетку, отбив удар Ярмоленко в эффектном сейве. В итоге матч завершился вничью – 2:2.

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После этой ничьей "Вест Хэм" занимает 16-е место в Премьер-лиге Англии, находясь в четырех очках от зоны вылета.

Ярмоленко / Фото: Reuters В тренде Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

"Ньюкасл" – "Вест Хэм" – 2:2

Голы: Альмирон, 17, Шелви, 67 – Антонио, 4, Соучек, 65

"Ньюкасл": Дубравка – Крафт, Ласселс, Фернандес, Манкильо – Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Альмирон – Сен-Максимен (Лазаро, 69), Гейл (Ритчи, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81)

"Вест Хэм": Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл – Соучек, Райс, Форналс (Ярмоленко, 75) – Боуэн, Антонио, Лансини (Нобл, 57)

Предупреждение:Гейл

Статистика матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм" (2:2)

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Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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