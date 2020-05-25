"Черт побери, как ты это сделал?": Дудек рассказал о разговоре с Шевой про суперсейв в финале ЛЧ-2005

Бывший вратарь "Ливерпуля" Ежи Дудек, вспоминая о финале Лиги чемпионов-2005, когда английская команда отыгралась после 0:3 с "Миланом", рассказал о разговоре с Андреем Шевченко о своем двойном сейве на последних минутах дополнительного времени той игры в Стамбуле. Тогда каким-то чудом Дудек парировал два кряду удара Шевы в упор, а в серии пенальти взял еще и 11-метровый от украинца, что принесло "Ливерпулю" трофей. Сегодня – аккурат 15 лет сумасшедшему финалу "Ливерпуль" – "Милан".

"Андрею Шевченко потребовалось два года, чтобы набраться смелости и спросить меня о том сейве в конце овертайма. Мы были в Кардиффе, работая вместе в рамках совместной заявки Польши и Украины на проведение Евро-2012. Мы достаточно хорошо узнали друг друга во время той кампании, и в тот день Шева, наконец, задал мне вопрос. "Черт побери, Ежи, ты можешь сказать мне сейчас – как ты сделал тот сейв в дополнительное время?". Я улыбнулся ему. "Не волнуйся, приятель", – сказал я ему. "У тебя были твои пять минут славы против "Ювентуса" в 2003 году, а у меня – свои пять минут в Стамбуле!" – поделился откровениями польский голкипер Ежи Дудек

"По правде говоря, не могу объяснить, как я сделал тот сейв. Это одна из тех вещей, которые занимают доли секунды, вы просто полагаетесь на инстинкты, рефлексы и, конечно, немного удачи. Знаете, долгое время после финала я думал, что первый удар нанес Йон-Даль Томассон. Я знал, что в штрафной было два миланских игрока, но после этого у меня было просто пятно в памяти. Когда я пересмотрел тот финал, я увидел, что Шева пробивал первый раз, а затем он же успел на отскок. Я думаю, что именно это дало мне шанс сделать сейв. Он приложил все силы, чтобы успеть на отскок, а я смог просто встать на пути. Я никогда не видел, чтобы мяч так высоко зависал в воздухе, как тогда, и когда он приземлился на сетку, я сказал себе: "Черт, нам это так было нужно!", – признался в комментарии Goal.com экс-вратарь "Ливерпуля" поляк Ежи Дудек

Дудек vs Шевченко / Фото: Getty Images

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Недавно Шевченко признался, что ему до сих пор больно вспоминать момент в финале Лиги чемпионов-2005, когда Дудек с линии ворот вынес мяч после добивания украинца. "Пару месяцев назад УЕФА выложил сэйвы Дудека. Не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу", – разоткровенничался Шева.

Смотрите, как Шевченко забивал пенальти "Ювентусу" в финале Лиги чемпионов-2003

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

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