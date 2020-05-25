Худший день в жизни Шевченко: 15 лет назад его "Милан" проиграл "Ливерпулю" финал ЛЧ, ведя 3:0

Самый кошмарный поединок украинца. Его команда растеряла преимущество в 3 мяча, а сам Шева не забил последний пенальти

Сегодня исполняется 15 лет, пожалуй, самому кошмарному матчу в карьере Андрея Шевченко. 25 мая 2005 года в Стамбуле его "Милан" умудрился проиграть финал Лиги чемпионов "Ливерпулю", ведя после первого тайма 3:0. Во второй половине мерсисайдцы сумасшедшим образом за 6 минут отыграли у "россонери" три мяча, а в серии пенальти вырвали победу. Причем последний 11-метровый у "Милана" не забил именно Шевченко.

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Видеообзор финала ЛЧ-2005

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Шевченко vs Дудек. Финал ЛЧ-2005 / Фото: Getty Images

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Интересно, что в финале Лиги чемпионов-2005 Андрей Шевченко проиграл вратарю "Ливерпуля" несколько дуэлей. Польский голкипер "красных" непостижимым образом парировал серию из двух ударов Шевы в упор в игровое время, а затем взял и пенальти в его исполнении, когда Андрей думал уложить Дудека в угол и пробил по центру, но Ежи прочитал его задумку.

"Пару месяцев назад УЕФА выложил сэйвы Дудека. До сих пор не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу... – признался недавно Андрей Шевченко. – Мы все люди. Два года спустя "Милан" выиграл Лигу чемпионов, но уже без меня"

Смотрите, как Шева забивал решающий пенальти в финале Лиги чемпионов-2003

Гол Шевченко в финале ЛЧ-2003

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