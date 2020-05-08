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"До сих пор не могу на это смотреть": футболист и тренер Андрей Шевченко вспомнил прошлое

8 мая, 09:31

Андрей Фоменко

Украинец очень бурно реагирует на неприятные моменты в карьере

Легендарный украинский футболист, а ныне тренер сборной Андрей Шевченко на карантине активно общается со своими друзьями и знакомыми в Италии, где он длительное время выступал за "Милан". Во время трансляции в Instagram Шева поделился с бывшим футболистом сборной Италии и "Интера" Кристианом Вьери своими воспоминаниями. Причем – даже не самыми приятными. На днях Шевченко и Ребров попали в рейтинг топ-разочарований в Англии.

Шевченко в общении с Вьери до сих пор сокрушался по поводу упущенной победы в финале Лиги чемпионов сезона 2004/2005, когда "Милан" выигрывал у "Ливерпуля" после первого тайма со счетом 3:0, но позволил англичанам сравнять счет, а затем уступил в серии пенальти. Тогда Андрей мог принести команде Карло Анчелотти трофей и с убойной позиции дважды наносил удары, но польский вратарь "красных" Ежи Дудек с ними справлялся. Причем, как он отбил мяч второй раз с нескольких метров, – до сих пор трудно понять. Вот и Андрей Николаевич печалится по поводу прошлого:

"Пару месяцев назад УЕФА выложил сэйвы Дудека. До сих пор не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу... Мы все люди. Случаются тяжелые времена, но, если в тебе есть сила, ты поднимаешься, потому мы и живы. Через два года "Милан" выиграл Лигу чемпионов, но уже без меня".

Читайте о будущем Шевченко в сборной Украины.

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Смотрите, как нынешний "Милан" сыграл вничью с "Фиорентиной" в чемпионате Италии

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Лига чемпионов воспоминания Андрей Шевченко Ливерпуль Милан Кристиан Вьери

Источник: isport.ua

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