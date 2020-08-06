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Четвертьфиналист Лиги чемпионов сделал конкретное предложение "Шахтеру" по трансферу "джокера"

6 августа, 17:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Аталанта" украинца Руслана Малиновского хочет приобрести израильтянина Манора Соломона

Вчера вечером донецкий "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы и пятый раз в своей истории вышел в четвертьфинал еврокубка. Успешное выступление чемпиона Украины продолжает привлекать внимание к его игрокам со стороны сильных клубов.

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Сегодня появилась информация, что итальянская "Аталанта" хочет приобрести 21-летнего израильского "горняка" Манора Соломона. За атакующего полузащитника участник четвертьфинала Лиги чемпионов готов заплатить 12 миллионов евро, пишет xsport.ua со ссылкой на израильский телеканал Sport 1. Причем, сообщается, что клуб украинского хавбека Руслана Малиновского сделал официальное предложение, которое, впрочем, не устроило "Шахтер".

Известно, что за молодым вингером следят и другие клубы. В сезоне 2019/2020 он забил шесть мячей и сделал пять голевых передач в 27 матчах в составе донецкой команды во всех турнирах, получив статус "джокера" Луиша Каштру.

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Читайте, как Соломон оформил гол и пас в матче с "Александрией", а "Шахтер" установил рекорд чемпионатов Украины. Смотрите, как Манор забил в среду мяч в ворота "Вольфсбурга" в 1/8 финала Лиги Европы:

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переход футбол Лига чемпионов Шахтер Донецк Аталанта трансфер Манор Соломон
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