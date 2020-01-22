Четыре гола, удаление и пенальти: обзор лондонского дерби "Челси" – "Арсенал"

Лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом" в 24-м туре чемпионата Англии победителя не выявило. Еще в первом тайме "канониры" остались в меньшинстве после фола последней надежды в исполнении Давида Луиза. Бразилец стал первым бывшим игроком "Челси" после Винни Джонса в 1995 году, кто вернулся на "Стэмфорд Бридж" в качестве игрока другой команды и заработал красную карточку. Пенальти реализовал Жоржиньо.

После перерыва Мартинелли воспользовался ошибкой Канте, который в простой ситуации упал в центре поля, и выскочил на свидание с Кепой.

Хозяева поля продолжили атаковать и снова добились своего – Аспиликуэта откликнулся на прострел и замкнул дальнюю штангу. Но удержать победу "Синим" не удалось – Бельерин взял игру на себя и с угла штрафной пробил в дальний нижний угол.

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"Челси" – "Арсенал" – 2:2

Голы: Жоржиньо (28, пен), Аспиликуэта (84) – Мартинелли (63), Бельерин (87)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Торрейра, Джака, Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90), Ляказетт.

Предупреждения: Эмерсон (21), Кристенсен (59), Гендузи (76).

Удаление: Давид Луиз (26).

Ранее мы писали, что бывший игрок "Челси" в эффектном спарринге отправил в нокдаун массажиста. Диего Коста умело боксировал, когда играл за лондонский клуб.

Смотрите, как "Челси" и "Арсенал" играли между собой в финале Лиги Европы:

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