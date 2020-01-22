Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Четыре гола, удаление и пенальти: обзор лондонского дерби "Челси" – "Арсенал"

22 января, 08:36

Голы и лучшие моменты матча 24-го тура чемпионата Англии

Лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом" в 24-м туре чемпионата Англии победителя не выявило. Еще в первом тайме "канониры" остались в меньшинстве после фола последней надежды в исполнении Давида Луиза. Бразилец стал первым бывшим игроком "Челси" после Винни Джонса в 1995 году, кто вернулся на "Стэмфорд Бридж" в качестве игрока другой команды и заработал красную карточку. Пенальти реализовал Жоржиньо.

После перерыва Мартинелли воспользовался ошибкой Канте, который в простой ситуации упал в центре поля, и выскочил на свидание с Кепой.

Хозяева поля продолжили атаковать и снова добились своего – Аспиликуэта откликнулся на прострел и замкнул дальнюю штангу. Но удержать победу "Синим" не удалось – Бельерин взял игру на себя и с угла штрафной пробил в дальний нижний угол.

Реклама

"Челси" – "Арсенал" – 2:2
Голы: Жоржиньо (28, пен), Аспиликуэта (84) – Мартинелли (63), Бельерин (87)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79).

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Торрейра, Джака, Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90), Ляказетт.

В тренде
Справился за 40 секунд: видео боя и нокаута Макгрегор – Серроне

Предупреждения: Эмерсон (21), Кристенсен (59), Гендузи (76).

Удаление: Давид Луиз (26).

Ранее мы писали, что бывший игрок "Челси" в эффектном спарринге отправил в нокдаун массажиста. Диего Коста умело боксировал, когда играл за лондонский клуб.

Смотрите, как "Челси" и "Арсенал" играли между собой в финале Лиги Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео голов чемпионат Англии Арсенал Лондон Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол
"Бавария" в погоне за "Лейпцигом": все результаты 18-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...