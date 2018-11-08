Чигринский не помог: дубль Левандовски принес "Баварии" победу над АЕКом в Лиге чемпионов
Видео голов и моментов матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" на своем поле обыграла греческий АЕК со счетом 2:0. Победу чемпионам Германии принес дубль Роберта Левандовски, который забил по голу в каждом из таймов. Польский легионер отличился на 31-й минуте с пенальти и на 71-й с игры. В составе греческого клуба в обороне все 90 минут отыграл украинский футболист Дмитрий Чигринский.
Преимущество "Баварии" было подавляющим. Статистика по угловым 11:1, удары по воротам 7:1, процент владения мячом 65:35.
Обзор матча "Бавария" – АЕК 2:0
В другом матче группы Е Лиги чемпионов "Бенфика" и "Аякс" сыграли вничью. Поединок на поле португальского клуба завершился со счетом 1:1.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БАВАРИЯ
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|2
|АЯКС
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|3
|БЕНФИКА
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|4
|АЕК
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".
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