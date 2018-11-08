Чигринский не помог: дубль Левандовски принес "Баварии" победу над АЕКом в Лиге чемпионов

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" на своем поле обыграла греческий АЕК со счетом 2:0. Победу чемпионам Германии принес дубль Роберта Левандовски, который забил по голу в каждом из таймов. Польский легионер отличился на 31-й минуте с пенальти и на 71-й с игры. В составе греческого клуба в обороне все 90 минут отыграл украинский футболист Дмитрий Чигринский.

Преимущество "Баварии" было подавляющим. Статистика по угловым 11:1, удары по воротам 7:1, процент владения мячом 65:35.

Обзор матча "Бавария" – АЕК 2:0

В другом матче группы Е Лиги чемпионов "Бенфика" и "Аякс" сыграли вничью. Поединок на поле португальского клуба завершился со счетом 1:1.

N Команда И В Н П М О 1 БАВАРИЯ БАВАРИЯ 4 3 1 0 7-1 10 2 АЯКС АЯКС 4 2 2 0 6-2 8 3 БЕНФИКА БЕНФИКА 4 1 1 2 4-6 4 4 АЕК АЕК 4 0 0 4 2-10 0

Напомним, что в среду в матче чемпионов Англии и Украины "Манчестер Сити" со счетом 6:0 обыграл "Шахтер". Хет-триком в составе победителей отметился бразилец Жезус, а арбитр матча Виктор Кашшаи в одном из эпизодов ошибочно назначил пенальти в ворота "горняков".