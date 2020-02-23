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Что нам "Барса", что "Реал"? Середняк чемпионата Испании обыграл Мадрид и вывел Каталонию в лидеры

23 февраля, 00:07

"Леванте" на своем поле справился с мадридским "Реалом", забив красивый мяч в концовке

Сенсационным поражением мадридского "Реала" завершился вояж команды Зинедина Зидана в гости к "Леванте". "Королевский" клуб не только не смог победить середняка, но на 79-й минуте пропустил эффектный гол и проиграл – 0:1. Читайте прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Испании.

Гости значительно превзошли "Леванте" в статистике: по ударам 16 – 4 (7 – 3 в створ ворот), во владении мячом (60% – 40%). Однако мяч лишь один раз побывал в сетке, причем ворот "Реала". В контратаке Хосе Луис Моралес смачно приложился по мячу левой ногой и с левого края штрафной площади отправил его под перекладину владений Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер не спас команду.

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Из-за этого поражения "Реал" уступил первое место главному конкуренту. Как мы сообщали, "Барселона" разгромила "Эйбар" с покером Лионеля Месси. Теперь каталонцы на два очка опережают мадридцев в таблице. Победа также подняла "Леванте" с 14-го сразу на 10-е место Примеры.

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