"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Супряга и Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Агент 19-летнего нападающего "Динамо" Владислава Супряги Иван Пироженко перед выступлением своего клиента на чемпионата мира среди молодежных команд в Польше жестко раскритиковал тренера киевлян Александра Хацкевича за то, что тот маринует футболиста на скамейке запасных. Напомним, Супряга перешел в "Динамо" прошлым летом из "Днепра-1". Согласно данным Transfermarkt, столичный клуб заплатил за игрока 6,5 млн евро – это самый дорогой игрок в составе "бело-синих". При этом 50 процентов трансферных прав на Владислава сохранились за "Днепром-1".

"Что такое "шанс" в "Динамо" Киев, и как его зовут??? – написал на своей странице в Facebook агент Владислава Супряги Иван Пироженко. - Один из лучших игроков чемпионата Европы U-19... Человек, за которым гонялись "Манчестер Сити" и "Аякс". Наверное, Владислав Супряга получит шанс только лишь после того, как главный тренер "Динамо" попробует в роли нападающего голкипера Дениса Бойко..... Что не так с развитием молодых талантов в Украине? Именно такими заголовками усыпана европейская пресса накануне чемпионата мира в Польше, который начинается уже в этом месяце".

Пироженко и Супряга. Фото – Instagram

При этом, напомним, главный тренер "Динамо" в последнее время не раз жаловался на то, что ему не хватает форвардов. ""Мы играем практически весь сезон без нападающих. Без чистых нападающих. Нет и плеймейкера, "десятого номера", – сетовал Александр Хацкевич, объясняя проблемы команды в атаке.

Как сообщалось ранее, Сергей Ребров назвал главную проблему "Динамо". "Амбиции есть, игроков – нет", – заявил бывший главный тренер киевлян.

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