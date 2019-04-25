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Ноль ударов в створ ворот "Шахтера": таким беспомощным в атаке "Динамо" в УПЛ еще не было

Сегодня, 00:11

Главный тренер киевлян объясняет антирекорд тем, что в команде нет нападающих и плеймейкера

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В матче 25-го тура Премьер-лиги с "Шахтером", который завершился со счетом 0:0, "Динамо" установило печальный для себя антирекорд. Киевляне за 97 минут игрового времени не сумели нанести ни одного удара в створ ворот "горняков". Такой беспомощной в атаке команда Александра Хацкевича в нынешнем чемпионате Украины еще не была. Отметим, что свидетелями этого "достижения" в исполнении "бело-синих" стали 41 383 зрителя, пришедшие на НСК "Олимпийский".

"Мы играем практически весь сезон без нападающих. Без чистых нападающих. Нет и плеймейкера, "десятого номера". Может быть, в конце матча с "Шахтером" надо было свалиться на обычный навал, но нет у нас нападающего, который бы цеплялся за эти мячи, сбрасывал", – сетует главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

До этого в текущем сезоне "Динамо" однажды уже уходило с поля, не попав ни разу в створ ворот своего оппонента, но это случилось в Лиге Европы. В гостевом поединке 1/8 финала против "Челси" киевляне, так и не побеспокоив точными ударами голкипера лондонцев, уступили со счетом 0:3.

Отметим, что внушительная серия "Шахтера" без пропущенных мячей в украинской Премьер-лиге достигла уже 744 минут. В последний раз команда Паулу Фонсеки пропускала еще в прошлом году. Это произошло в матче с "Олимпиком" 2 декабря, завершившемся результативной ничьей 2:2.

Как сообщалось ранее, после игры "Динамо" – "Шахтер" вспыхнул скандал: Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении.

Вместе с тем голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как ему удалось отразить пенальти Мораеса. "Моя задача была – заставить его пробить в тот угол, потому что он до этого бил туда", – сказал вратарь.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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