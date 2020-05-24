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Что творит пандемия! "Барселона" за копейки отдает хрустальную звезду, стоившую 125 миллионов евро

24 мая, 16:47

Олег Люлька

Каталонцы делают все, чтобы избавиться от Усмана Дембеле и разгрузить зарплатную ведомость клуба

Вот что творит пандемия коронавируса! Форварда, в свое время ставшего одним из самых дорогих игроков в истории футбола, "Барселона" готова отдать практически за "копейки", только бы в условиях сложной экономической ситуации разгрузить зарплатную ведомость.

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Как сообщает испанское издание Sport.es, "Барселона" намерена распрощаться с французским нападающим Усманом Дембеле за 42 млн евро, хотя летом 2017 года за переход этого игрока каталонцы заплатили дортмундской "Боруссии" в три раза больше – 125 миллионов евро. Отмечается, что сейчас в трансфере француза заинтересован спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо, а несколько итальянских клубов готовы арендовать футболиста.

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Усман Дембеле

Усман Дембеле / Фото: Getty Images

Главная проблема, связанная с приобретением Усмана Дембеле, – это его подверженность травмам, из-за чего в кулуарах футболиста называют "стеклянным" или "хрустальным". Свой последний матч за каталонцев нападающий провел еще в ноябре, с тех пор Дембеле – в лазарете.

Смотрите, как забивает Усман Дембеле

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Барселона чемпионат Испании псж Усман Дембеле

Источник: Сегодня|Спорт

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