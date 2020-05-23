Месси, а ну-ка выходи! В Испании официально названа дата возобновления чемпионата

"Барселона", "Реал" и другие клубы начнут доигрывать Примеру уже 8 июня

Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня – такое решение государство приняло в виду послабления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес. Таким образом Месси, Рамос и другие звезды испанского первенства вернутся на поле раньше, чем ожидалось. Прежде рестарт Примеры планировался на 19 июня.

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"Перед нами открываются новые горизонты. Настало время вернуться ко многим повседневным делам. Среди них – национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже 8 июня", – цитирует Санчеса Marca

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Последний матч в Ла Лиге был сыгран еще 10 марта – "Реал Сосьедад" со счетом 2:1 обыграл "Эйбар". На момент остановки соревнований лидером турнирной таблицы чемпионата Испании являлась "Барселона" Лионеля Месси, в 27 матчах набравшая 58 очков. На два очка от каталонского клуба отставал "Реал", на третьем месте – "Севилья" (47 пунктов).

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Напомним, чемпионат Украины по футболу изначально планировали возобновить 30 мая, но затем стало известно, что рестарт Премьер-лиги Украины смещен на 6 июня.

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