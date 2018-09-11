Чудо-гол Шведа принес Украине победу над Андоррой в отборе на молодежный Евро-2019

Сегодня, 20:58

Украинцы еда не потеряли очки в матче с аутсайдером своей группы

Фото ФФУ
Фото ФФУ

Молодежная сборная Украины в Запорожье на "Славутич Арене" одержала победу над Андоррой в отборе на чемпионат Европы среди 21-летних, финальная часть которого пройдет в Италии и Сан-Марино. Этот турнир также станет отборочным к футбольному турниру Олимпиады-2020.

Концовка поединка получилась весьма драматической – за четыре минуты до финального свистка Марьян Швед не сумел реализовать пенальти, заставив взяться за головы болельщиков и своих партнеров. Но уже спустя минуту полузащитник "Карпат" сполна реабилитировался благодаря красивому удару в дальнюю девятку из-за пределов штрафной.

За два тура до финиша отборочного турнира украинцы занимают второе место в группе, а в финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп и четыре лучшие команды среди занявших вторые места. На данный момент Украины не попадает в число этих счастливчиков.

Украина U-21 – Андорра U-21 – 1:0
Голы: Швед (87)

Украина U-21: Каневцев, Миколенко, Попов, Тымчик (Гуцуляк, 81), Михайличенко, Леднев, Шапаренко (Третьяков, 46), Назарина, Коваленко, Швед, Борячук (Русин, 46).

Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко. 

А в воскресенье во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.
футбол, Сборная Украины, сборная Андорры, Евро-2019 (U21)

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Сегодня|Спорт

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