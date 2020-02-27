Чудо в экстратайме: команда из Лиссабона неожиданно вылетает из Лиги Европы

Что-то невероятное в 1/16 финала Лиги Европы устроил "Истанбул Башакшехир", который после поражения 1:3 в первом поединке со "Спортингом" в родных стенах сумел таки выбить португальцев и выйти в следующую стадию турнира, победив со счетом 4:1 в дополнительное время. Возможно, лиссабонцы просто недооценили соперника после домашней победы, но уже после первого тайма горели 0:2.

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На 31-й минуте поединка в Стамбуле турецкий клуб вывел вперед Мартин Шкртел, а удвоили счет хозяева голом в раздевалку – на последней минуте первого тайма отличился Даниэль Алексич. Только во второй половине "Спортинг" осознал всю плачевность своего положения, включился в борьбу и отыграл один мяч стараниями Лусиано Вьетто. Казалось, этот удар выведет португальцев в 1/8 финала, но не тут то было. Уже в компенсированное время Эдин Вишца сравнял счет по итогам двух встреч и перевел противостояние в овертайм.

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Интересно, что решающий гол был забит уже на 119-й минуте, когда зрители уже, наверняка, подумывали о серии пенальти. И 11-метровый они увидели, но только один, который судья поставил в ворота "Спортинга". А все тот же Эдин Вишча исполнил приговор и стал героем "Истанбула".

Ранее мы сообщали, что ассист Романа Безуса не помог "Генту" в поединке с "Ромой".

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