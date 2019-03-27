Чудо в отборе Евро-2020: как Дания за 10 минут отыграла три мяча в матче со Швейцарией
Из ада в рай: датчане совершили невероятный камбек в Базеле
Сборная Дании по футболу сотворила настоящее чудо в матче отбора Евро-2020 против Швейцарии на ее поле. Проигрывая к 84-й минуте с безнадежным счетом 0:3, датчане за оставшееся время сумели забить три мяча и отыграться. В итоге – невероятные 3:3!!!
Обзор матча Швейцария – Дания (3:3)
"Иногда бывает трудно понять футбол, правда? – заявил после невероятного камбека главный тренер сборной Дании Оге Харейде. - Это была забавная игра. В футболе тебя гонят из рая в ад, но происходит и наоборот - вот почему я до сих пор этим занимаюсь. Поражение было бы очень плохим результатом для нас. Но у каждого игрока в этой команде большое сердце. Мы отчаянно хотим попасть на чемпионат Европы".
После второго тура в группе D Швейцария идет второй, уступая два очка Ирландии, а Дания занимает третью позицию, отставая от своего соперника на три очка и имея игру в запасе.
Швейцария - Дания – 3:3
Фрелер, 19, Джака, 66, Эмболо, 76 - Йоргенсен, 84, Гиткьяр, 88, Далсгор, 90+3.
Швейцария: Зоммер - Эльведи, Аканджи, Родригес (Бенито, 46) - Мбабу, Закария, Джака (Сов, 69), Фрелер, Цубер - Эмболо, Аджети (Мехмеди, 71).
Дания: Шмайхель - Далсгор, Кьяр, Йоргенсен, Ларсен - Шене (Хойбьерг, 70), Дилэйни - Поульсен, Эриксен, Брайтвайт Йоргенсен (Гиткьяр, 70).
Ранее "Сегодня" сообщали все результаты сумасшедшего вторника в отборе на Евро-2020.
Также сообщалось, что Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины.
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