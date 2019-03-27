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Чудо в отборе Евро-2020: как Дания за 10 минут отыграла три мяча в матче со Швейцарией

Сегодня, 09:42

Из ада в рай: датчане совершили невероятный камбек в Базеле

Сборная Дании - творец футбольного чуда
Сборная Дании - творец футбольного чуда. Фото: AFP
Чудо в отборе Евро-2020: как Дания за 10 минут отыграла три мяча в матче со Швейцарией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b29/56d/5c9b2956da6cb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b29/56d/5c9b2956da6cb.png Футбол Из ада в рай: датчане совершили невероятный камбек в Базеле

Сборная Дании по футболу сотворила настоящее чудо в матче отбора Евро-2020 против Швейцарии на ее поле. Проигрывая к 84-й минуте с безнадежным счетом 0:3, датчане за оставшееся время сумели забить три мяча и отыграться. В итоге – невероятные 3:3!!! 

Обзор матча Швейцария – Дания (3:3)

"Иногда бывает трудно понять футбол, правда? – заявил после невероятного камбека главный тренер сборной Дании Оге Харейде. - Это была забавная игра. В футболе тебя гонят из рая в ад, но происходит и наоборот - вот почему я до сих пор этим занимаюсь. Поражение было бы очень плохим результатом для нас. Но у каждого игрока в этой команде большое сердце. Мы отчаянно хотим попасть на чемпионат Европы".

После второго тура в группе D Швейцария идет второй, уступая два очка Ирландии, а Дания занимает третью позицию, отставая от своего соперника на три очка и имея игру в запасе.

Швейцария - Дания – 3:3

Фрелер, 19, Джака, 66, Эмболо, 76 - Йоргенсен, 84, Гиткьяр, 88, Далсгор, 90+3.

Швейцария: Зоммер - Эльведи, Аканджи, Родригес (Бенито, 46) - Мбабу, Закария, Джака (Сов, 69), Фрелер, Цубер - Эмболо, Аджети (Мехмеди, 71).

Дания: Шмайхель - Далсгор, Кьяр, Йоргенсен, Ларсен - Шене (Хойбьерг, 70), Дилэйни - Поульсен, Эриксен, Брайтвайт  Йоргенсен (Гиткьяр, 70).

Ранее "Сегодня" сообщали все результаты сумасшедшего вторника в отборе на Евро-2020.

Также сообщалось, что Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины.

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Тег Евро-2020, сборная Швейцарии, сборная Дании

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Сегодня|Спорт

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