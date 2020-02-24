Cпрыгнул с VIP-ложи и устроил драку: Президента "Фенербахче" разозлили фанаты Галатасарая"

"Фенербахче" впервые с 1999 года проиграл дома "Галатасараю" в чемпионате

Президент "Фенербахче" Али Коч подрался с болельщиками после поражения в матче с "Галатасараем" (1:3) в 23-м туре чемпионата Турции. После матча болельщики стали оскорблять президента клуба. Он, услышав это, спрыгнул с VIP-ложи и устроил драку с оскорблявшими в подтрибунном помещении

В этом матче судья показал 12 желтых карточек и две красные и удалил главного тренера "Фенербахче" Эрсуна Янала.

Отметим, что "Фенербахче" впервые с 1999 года проиграл дома "Галатасараю" в чемпионате. "Фенербахче" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 38 очков. "Галатасарай" набрал 45 очков и делит первое место с "Трабзонспором" и "Сивасспором".

Напомним, что в прошедшем туре Артем Кравец отличился за "Кайсериспор" в матче с "Коньяспором". Для украинского игрока это уже пятый мяч в текущем сезоне.

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Ранее мы писали, что "изгой" из "Динамо" продолжает радовать турецкую публику результативными действиями. Форвард Жерсон Родригес отметился голом в матче против "Фенербахче".

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