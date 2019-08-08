ЦСКА – "Заря": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

8 августа луганская "Заря" проведет свой первый матч в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы. В Софии на стадионе "Васил Левски" луганчане встретятся с местным ЦСКА.
Онлайн матча ЦСКА – "Заря" в Лиге Европы
Подопечные Виктора Скрипника во втором раунде квалификации сумели пройти черногорскую "Будучность", сумев одержать две победы – 3:1 на выезде и 1:0 дома.
Букмекеры считают, что "Заре" будет довольно сложно обыграть соперника на выезде. На победу луганчан в первой игре букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничейный результат – 3,10, а на домашний триумф "армейцев" – 2,48.
Что касается шансов команд на выход в плей-офф квалификации, то букмекеры больше верят в успех "Зари" и предлагают поставить на украинцев с коэффициентом 1,42, а на ЦСКА – с коэффициентом 2,87.
В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.
"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":
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