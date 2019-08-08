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ЦСКА – "Заря": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Сегодня, 16:55

Букмекеры сделали свой выбор

ЦСКА - Заря

ЦСКА - Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

8 августа луганская "Заря" проведет свой первый матч в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы. В Софии на стадионе "Васил Левски" луганчане встретятся с местным ЦСКА.

Онлайн матча ЦСКА – "Заря" в Лиге Европы

Подопечные Виктора Скрипника во втором раунде квалификации сумели пройти черногорскую "Будучность", сумев одержать две победы – 3:1 на выезде и 1:0 дома.

Букмекеры считают, что "Заре" будет довольно сложно обыграть соперника на выезде. На победу луганчан в первой игре букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничейный результат – 3,10, а на домашний триумф "армейцев" – 2,48.

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Что касается шансов команд на выход в плей-офф квалификации, то букмекеры больше верят в успех "Зари" и предлагают поставить на украинцев с коэффициентом 1,42, а на ЦСКА – с коэффициентом 2,87.

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В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":


 

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Источник: Сегодня|Спорт

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