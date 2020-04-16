Цветок лотоса за полтора миллиарда: самый большой футбольный стадион построят в Китае

Владельцы китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд" приступают к строительству нового домашнего стадиона. По информации Sky Sports, новое сооружение будет вмещать 100 тысяч мест и 168 VIP-лож, что сделает его самой большой футбольной ареной. Ранее мы сообщали, что у "Реала" будет крутая крыша – пандемия ускорила мегапроект Королевского клуба.

Строительство этого гиганта обойдется боссам клубам в полтора миллиарда евро, а проектировать его взялся американский архитектор Хасан Сайед. Именно ему и пришла в голову мысль построить арену в виде цветка лотоса. Сдать сооружение в эксплуатацию собираются уже в конце 2022 года.

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Отметим, что "Гуанчжоу Эвергранд" — восьмикратный чемпион Китая и дважды выигрывал азиатскую Лигу чемпионов. Клуб был основан 1954 году. В последние годы одним из крупнейших акционеров команды является интернет-компания "Алибаба Групп", которая работает в сфере интернет-коммерции. Общая рыночная стоимость акций компании на начало 2020 года превысила 600 млрд долларов.

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