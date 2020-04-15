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У "Реала" теперь будет крутая крыша: пандемия ускорила мегапроект "Королевского клуба"

15 апреля, 09:37

Богдан Юрков

Мадридцы продолжат реконструкцию стадиона "Сантьяго Бернабеу" стоимостью 570 миллионов евро

Мадридский "Реал" продолжит реконструкцию домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу", несмотря на ситуацию с коронавирусом. Более того, если изначально работы на арене планировалось выполнять в межсезонье, то есть летом, то приостановка футбольных соревнований позволила заняться обновкой стадиона уже сейчас.

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Руководство "Королевского клуба" получило официальное разрешение от муниципалитета Мадрида на продолжение строительных работ по обновлению стадиона, которое оценивают в 570 млн евро. В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши, которая позволит проводить матчи в любую погоду. Также на территории арены добавится ресторанов, развлекательных локаций, и расширится клубный музей.

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"Сантьяго Бернабеу" после реконструкции. Проект / Фото: Официальный сайт ФК "Реал" Мадрид

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При этом вместимость "Сантьяго Бернабеу", построенного в 1947 году, уменьшится на одно место – до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции – октябрь 2022 года.

Смотрите, как "Реал" до пандемии играл в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити" на "Сантьяго Бернабеу"

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стадион чемпионат Испании Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу

Источник: Сегодня|Спорт

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