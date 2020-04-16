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Имя арены главного боя в карьере Усика продают за рекордные деньги: назван основной претендент

16 апреля, 09:49

Богдан Юрков

Президент "Тоттенхэма" за продажу названия лондонского стадиона американцам может получить 290 млн евро

Крупнейшая в мире американская компания на рынках платформ электронной коммерции Amazon может стать обладателем прав на название стадиона лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур", сообщает Daily Mail. Однако есть ряд других заинтересованных сторон на имя арены, среди которых, как сообщается, один из гигантов спортивной одежды. Ранее "Тоттенхэм" переоборудовал стадион под медицинские нужды.

Президент "шпор" Даниел Леви планирует заключить рекордную сделку и предполагает, что может получить за продажу прав по крайней мере 29 млн евро за сезон на срок более 10 лет. Amazon, безусловно, обладает финансовыми возможностями, чтобы соответствовать требованиям "Тоттенхэма", так как стоимость компании достигает €1,26 трлн.

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

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"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" / Фото: Twitter

У Amazon уже налажены связи с "Тоттенхэмом", тренером которого по ходу сезона стал Жозе Моуринью: в течение сезона снимался совместный документальный фильм "Все или ничего". Выступление клуба в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов является главным основанием для компаний, заинтересованных в партнерстве со "шпорами".

Тот факт, что на стадионе также проходят матчи по американскому футболу, а также другие значимые спортивные и общественные мероприятия, делает сделку по приобретению прав на присвоение иного имени "Тоттенхэм Стэдиум" значительно более заманчивой. Напомним, именно на этой арене, вмещающей 62 062 зрителя, со временем планируют провести, вероятно, главный боксерский бой в карьере Александра Усика – против Энтони Джошуа.

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Однако, напомним, из нынешней Лиги чемпионов "Тоттенхэм" выбыл на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч "Лейпцигу". А в текущем чемпионате Англии "шпоры" выступают пока что недостаточно успешно для попадания в ЛЧ нового сезона, занимая лишь восьмое место.

Смотрите, как "Тоттенхэм" проиграл в Лиге чемпионов "Лейпцигу"

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стадион Amazon чемпионат Англии Тоттенхэм

Источник: Daily Mail / Sport

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