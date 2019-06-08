"Да? Мужской пол?": Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко

Партнер Александра Зинченко оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка потроллил своего партнера по команде 22-летнего Александра Зинченко, который после матча с Сербией (5:0) в прямом эфире канала "Футбол 1" поцеловал журналистку Владу Щеглову – бывшую девушку нападающего Андрея Борячука.

На вопрос журналиста, что происходило в раздевалке нашей сборной после разгромной победы над балканцами, Коноплянка ответил: "Зина уже танец один станцевал. Для начала". А на ремарку корреспондента – мол, Зинченко еще и кое-кого в студии поцеловал – Коноплянка сделал удивленное лицо: "Да? Мужской пол?".

"Нет, женский" – прозвучало в ответ. После чего Коноплянка продолжил: "А, все-таки в эту сторону. А то были такие сомнения".

Обзор матча Украина – Сербия (5:0)

Как сообщалось ранее, Александр Зинченко после матча с Сербией (5:0) поцеловал журналистку Владу Щеглову во время интервью. Корреспондентка пожелала футболисту и всей сборной удачи в матче против Люксембурга, который состоится 10 июня, а 22-летний футболист в ответ поцеловал девушку. Видео сразу же стало вирусным и собрало тысячи просмотров, при этом его распространяли и далеко за пределами Украины.

Также сообщалось, что пресс-атташе Шевы рассказал, чем игроки полночи занимались после 5:0 с Сербией. Микола Васильков раскрыл подробности того, что происходило за кулисами феерического матча "сине-желтых". "Да, это был великий вечер, слов нет. И он оказался очень долгим, потому что после игры в отель команды съехались родственники многих игроков, и они провели, наверное, полночи в общении", – отметил Васильков.

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