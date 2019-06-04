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"Дальше нас ждет настоящий взрослый футбол": эксперт – о выходе Украины в 1/4 молодежного ЧМ-2019

4 июня, 09:50

Украина впервые в истории преодолела заколдованную стадию 1/8 финала

Герой встречи Даниил Сикан забивает третий гол в матче
Герой встречи Даниил Сикан забивает третий гол в матче. Фото: Getty Images

Сборная Украины (U-20) с четвертой попытки пробилась-таки в 1/4 финала молодежного ЧМ, разгромив Панаму 4:1. Подопечные Александра Петракова сразу обосновались на чужой половине поля, но первый удар в створ ворот нанесли лишь в середине первого тайма. Зато сразу результативно. Сикан, получив пас от Конопли, пробил в падении из-под защитника в дальний угол – 1:0. "Канальщики" попытались было огрызнуться, на что "сине-желтые" ответили ударной пятиминуткой "в раздевалку". Попов после ошибки панамского кипера, забил свой 3-й мяч на турнире, и снова головой. А перед самым перерывом Сикан оформил дубль: вновь в падении замкнул передачу Конопли. 3:0 – к антракту!

Украина – Панама – 4:1 видео голов и обзор матча

Петраков в раздевалке наверняка призвал не расслабляться. Но его не услышали и, выйдя на второй тайм "с чаем во рту", тут же пропустили: Уокер продавил Бескоровайного и в упор расстрелял Лунина – 3:1. Игра пошла атака на атаку. И этот размен ударами был в нашу пользу – Булеца подвел итог матчу.

"О таком сопернике можно только мечтать, – говорит Александр Сопко, победитель молодежного ЧМ-1977. – Ну, это специфика мундиалей: уровень команд очень разный, и тут, в отличие от Евро, порой попадаются такие "сладкие булочки". Нам повезло со жребием, и ребята этот шанс использовали на 100%. Ну а дальше их ждет настоящий взрослый футбол. Радует, что Сикан начал оправдывать авансы и демонстрирует врожденные качества футбольного киллера: тонкое чувство позиции, умение на шаг опередить защитника и сделать всего одно касание, фатальное для соперника. В целом же сегодняшняя игра нашей сборной мне напомнила вареники с вишнями: вроде бы и основное блюдо, но в то же время десерт. Пусть не все иностранцы понимают его вкус, но мы его умеем хорошо готовить и красиво преподносить".

Тем временем первая сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Сербией, который состоится 7 июня во Львове:

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Тег Александр Сопко, сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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