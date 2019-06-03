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"Эмоций не осталось": как Украина добывала историческую победу над Панамой на молодежном ЧМ

3 июня, 21:52

Главный тренер нашей сборной Александр Петраков признал, что во втором тайме его команда "поплыла"

Автор дубля - Даниил Сикан
Автор дубля - Даниил Сикан. Фото: Getty Images

Сборная Украины U-20 празднует историческую для нашего футбола победу. В понедельник, 3 июня, в польском городе Тыхы команда Аленксандра Петракова впервые в своей истории вышла в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, разгромив со счетом 4:1 Панаму. Тем не менее после поединка главный тренер украинцев заявил, что мысленно он – уже в следуюшем матче. 7 июня соперником нашей сборной будет Колумбия, по пенальти одолевшая Новую Зеландию. И у нее над нами есть преимущество в один дополнительный день на восстановление, ведь свой матч южноамериканцы проводили вчера.  

"Эмоций не осталось. Уже забыл эту игру, жду четвертьфинала, – сказал после победы нашей молодежки над Панамой со счетом 4:1 главный тренер украинцев Александр Петраков в комментарии "UA:Перший". – Футболисты выполнили установку, мы готовились, ведь соперник серьезный. Немного подсели физически. У панамцев хорошие кондиции, ребята сильные, крепкие. А мы в середине второго тайма поплыли. Хорошо, что довели до победного конца. Всех поздравляю с победой". 

Обзор матча Украина – Панама (4:1)

Украина U-20 - Панама U-20 – 4:1
Голы: Сикан (23, 45), Попов (41), Булеца (83) – Уокер (50)

Украина U-20: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Чех, Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили (Кащук, 63), Булеца (Устименко, 85), Сикан (Супряга, 67).

Молодежный ЧМ-2019 по футболу: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Тем временем первая сборная Украины продолжает подготовку к матчу с Сербией, который состоится 7 июня во Львове:

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Александр Петраков

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Сегодня|Спорт

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