Дания разгромила Грузию в отборе на Евро-2020
Голы и лучшие моменты матча квалификации Евро-2020
Сборная Дании разгромила Грузию в матче четвертого тура отборочного турнира на Евро-2020. Героем встречи стал 21-летний нападающий "Аякса" Каспер Дольберг, оформивший дуль. Еще по мячу забили Кристиан Эриксен, Юссуф Поульсен и Мартин Брэйтуэйт. У гостей единственным забитым мячом отличился Саба Лобжанидзе, выступающий как раз в Дании.
Дания – Грузия – 4:1
Голы: Дольберг (13, 63), Эриксен (30, пен), Поульсен (73), Брэйтуэйт (90) – Лобжанидзе (25)
Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьер (Йоргенсен, 36), Кристенсен, Анкерсен, Эриксен, Дилэйни, Хейбьерг, Сков (Васс, 62), Дольберг, Поульсен (Брэйтуэйт, 75).
Грузия: Лория, Кашия, Какабадзе, Григалава, Наваловский (Двали, 79), Канкава, Лобжанидзе, Квеквескири, Китейшвили (Лобжанидзе, 74), Гвилия, Парунашвили (Папунашвили, 58).
Предупреждения: Канкава (29), Квеквескири (51), Гвилия (54), Папунашвили (65).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|2
|ДАНИЯ
|3
|1
|2
|0
|9-5
|5
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|4
|ГРУЗИЯ
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|5
|ГИБРАЛТАР
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
Напомним, сборная Украины в непростом поединке обыграла Люксембург во Львове Победный гол в самом дебюте встрече забил Роман Яремчук. Видео голов и обзор матча Украина – Люксембург 1:0 есть на нашем сайте.
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