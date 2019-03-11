Дарио Срна: "Если я буду нужен "Шахтеру" в любой позиции, я скажу "да"

Бывший капитан "горняков" сравнил себя с Рокки Бальбоа и рассказал о возможном возвращении в Украину

Дарио Срна. Фото: Getty Images

Дарио Срна: "Если я буду нужен "Шахтеру" в любой позиции, я скажу "да" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/612/672/5c8612672aec5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/612/672/5c8612672aec5.png 2019-03-11T10:14:00+02:00 Футбол Бывший капитан "горняков" сравнил себя с Рокки Бальбоа и рассказал о возможном возвращении в Украину

Экс-капитан "Шахтера" 36-летний Дарио Срна, который сейчас выступает в Серии А за "Кальяри", в интервью "Великому футболу" рассказал о времени, проведенном в "Шахтере", возвращении на поле после дисквалификации за допинг и вариантах работы по окончании карьеры игрока.

О ВОЗВРАЩЕНИИ В ИГРУ

"Когда все хорошо, когда ты капитан и играешь, то вокруг тебя много друзей. Один день, когда ты попадаешь в тяжелую ситуацию – что-то их не видно, – заявил Дарио Срна. – Мало друзей было тогда рядом со мной. Я много людей вычеркнул из списка друзей после этого. Когда я сказал, что я выиграл эту войну, то многие думали, что Дарио уже все. А Дарио все эти семь-восемь месяцев работал как Рокки Бальбоа. И я серьезно говорю. Я обещал, что я вернусь, я сам себе сказал: "Или ты покажешь, что ты Дарио Срна или останется все как сегодня. Я решил, что должен завершить карьеру на футбольном поле. Как настоящий капитан".

ОБ ИТАЛИИ И "ШАХТЕРЕ"

"Если ты каждый день с игроками на поле, на сборах, на игре, то привыкаешь. Мне Италия всегда нравилась, она рядом с Хорватией. Для меня Италия – номер один в мире страна для жизни, – сказал Срна. - Мне сначала было тяжело, потому что не мог представить, что играю за другую команду, кроме "Шахтера". "Шахтер" – это моя футбольная любовь и все это знают, я это не скрываю. Я могу играть за "Кальяри", за "Ювентус", но на первом месте всегда будет "Шахтер". "Если я буду нужен "Шахтеру" в любой позиции, я всегда скажу "да". Всегда. Я люблю адреналин, люблю ответственность. Уверен, что в будущем, если я буду нужен "Шахтеру" – я буду там. И я уверен, что смогу помочь. Звоню Дуляю и начинаю задавать вопросы, а он мне говорит, что я задаю вопросы, как президент "Шахтера". Всегда узнаю, как команда, как тренируетесь, как новички. Я переживаю, потому что провел здесь 15 лет и хочу, чтобы команда оставалась на высоком уровне. Болельщикам "Шахтера", которые находятся в Донецке, на Донбассе, хочу сказать, что скучаю за ними. Хочу передать им большой привет, хочу чтобы у них было много сил выдержать то, что происходит. Я уверен, что в один день мы вместе будем играть, смотреть футбол "Шахтера" на "Донбасс Арене".

Дарио Срна в Италии. Фото footballua.tv

О МИРЧЕ ЛУЧЕСКУ

"Я читал в интервью, где он сказал, что он с президентом сделал вот этот клуб. Это правда. Помогли футболисты. Но поверьте, что такого профессионала, как Луческу, я никогда в жизни не видел и не увижу. Неважен возраст. Был период, когда с ним было тяжело работать. Потому что он хотел всегда и требовал больше, больше, больше. Всегда критиковал. Но вот эта критика, ты чувствовал тогда, что она негативна. Но с этой критикой... тогда без нее никто бы не стал большим футболистом. Спросите Фернандиньо, Виллиана, Дугласа. Всех. Жадсона. И все могут сказать: "Обригадо, Мистер. Спасибо, Мистер, Сенк ю, Мистер". Для меня он очень-очень большой человек и тренер".

О РИНАТЕ АХМЕТОВЕ

"Вы знаете, кто и что для меня значит президент клуба. Нет президента - нет "Шахтера". Может быть, нет меня в "Шахтере". Это все связано. Этот человек очень-очень-очень много сделал для "Шахтера", для Донбасса, для Донецка. К сожалению, попали в такую ситуацию, в какую попали, и много раз я говорил, что он человек, который рук не опускает. Я скажу честно, я хотел бы, чтобы было много таких людей в Украине, как наш президент, я считаю, что ситуация была бы намного лучше, что касается бизнеса, и что касается футбольной Украины".

О РАБОТЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ

"У меня много друзей, которые закончили с футболом и сказали, что это – серьезная травма. Как заканчиваешь с футболом, то два месяца хорошо, а на третий ты психологически начинаешь падать. Может, стану тренером через два-три года. Я общался с Андреем Шевченко, и он мне сказал: "Дарио, мне было интересно после карьеры полтора-два года, а потом опять хочется на поле". Может буду комментатором на телевидении. Sky? Вряд ли. Только "Футбол 1/Футбол 2" с Леоненко (смеется). Но если серьезно, я хочу после завершения карьеры быстро перестроиться на новую работу. Не хочу, чтобы у меня было много свободного времени чтобы я думал. Если я начну думать, то может быть нехорошо".

Как сообщалось ранее, лучший футболист мира просит Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии.

Также сообщалось, что "Шахтер" и "Динамо" соревнуются в разгромах в Премьер-лиге.

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