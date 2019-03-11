"Шахтер" и "Динамо" соревнуются в разгромах: как прошел уикенд в Премьер-лиге

"Шахтер" поздравил Фонсеку с сыном "колыбелькой" и 5:0, а у "Динамо" 4:0 и новый забивной центрфорвард

"Шахтер" обыграл "Карпаты" 5:0. Фото shakhtar.com.

"Шахтер" и "Динамо" соревнуются в разгромах: как прошел уикенд в Премьер-лиге Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/608/ea8/5c8608ea8a921.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/608/ea8/5c8608ea8a921.jpg 2019-03-11T09:07:00+02:00 Футбол "Шахтер" поздравил Фонсеку с сыном "колыбелькой" и 5:0, а у "Динамо" 4:0 и новый забивной центрфорвард

"Шахтер" второй раз в сезоне разгромил "Карпаты" с разницей в пять мячей: после львовских 6:1 в первом круге вчера было 5:0 в Харькове. Счастливые дни для Паулу Фонсеки! За день до матча его жена Катерина родила сына, которого назвали Мартином. И подопечные не стали тянуть с поздравлением, уже на 6-й минуте матча организовав голевую атаку. Марлос "черпаком" забросил мяч на ход Исмаили, тот головой скинул вдоль ворот, и Коваленко замкнул дальнюю штангу — 1:0. "Горняки" тут же всей командой побежали к своей скамейке, изобразив для Паулу Фонсеки групповую "колыбельку". Львовяне попытались было ответить, провели несколько неплохих атак, но стоило Матвиенко полчаса спустя удвоить счет, как гости сникли. Интересно, что защитник "горняков" забил свой второй гол в сезоне и вновь в ворота команды, за которую выступал в ЧУ-2016/17. Окончательно похоронил интригу в матче гол "в раздевалку" от Майкона, закрутившего мяч со штрафного в "девятку".

Доигрывали "зелено-белые" в меньшинстве: за четверть часа до конца за отмашку был удален камерунец Онгла. При этом наказание получилось двойным. Тайсон пробил со штрафного в сторону ворот, и мяч рикошетом от ноги Мегремича юркнул в сетку. Боснийскому защитнику "Карпат" можно лишь посочувствовать, он во втором матче подряд "приложил ногу" к автоголам: в прошлом туре со "Львовом" был чистый "самострел", теперь — соучастие.

"Зелено-белые" играли без своего лидера Шведа. Марьян на тренировке травмировал приводящую мышцу ноги и на игру не прилетел. В итоге, лишившись основного голеадора, галичане прервали клубную рекордную серию — 15 гостевых матчей с забитыми мячами.

"Иногда кажется, что все дается просто, но нужно напомнить, что эта команда на выезде проиграла лишь дважды, а обыграла "Динамо" и "Ворсклу". Поэтому я очень доволен", — сказал после игры Паулу Фонсека.

"ДИНАМО". После разгрома от "Челси" в Лиге Европы подопечные Александра Хацкевича "выпустили пар" на земляках из "Арсенала" — 4:0. Главным героем поединка стал Гармаш, дублем отметивший свое первое с октября появление в стартовом составе. Отметим, что до этого Денис "молчал" в чемпионате с апреля прошлого года. Кстати, играл он на непривычной позиции — на острие атаки, заменив единственного на сегодня номинального центрфорварда киевлян Русина.

"У него перенапряжение задней поверхности бедра. Мы не стали рисковать его здоровьем", — прокомментировал главный тренер "бело-синих" отсутствие Назария в заявке. Впрочем, и без Русина у "Динамо" не возникло проблем в атаке. К дублю Гармаша по голу добавили Сидклей (дебютный мяч бразильца за киевлян) и Цыганков с пенальти. 4:0 уже к перерыву. И второй тайм превратился, по словам Александра Хацкевича, "в простое доигрывание". Любопытным моментом стало появление в воротах "Динамо" Георгия Бущана — второй раз за сезон, и снова против "Арсенала"! Но если в игре первого круга (1:0) кипер едва не подвел команду, заработав раннее удаление, то на этот раз действовал безошибочно.

ДРУГИЕ МАТЧИ. А в трех субботних матчах было три безголевых ничьих. Хотя до этого за весь чемпионат было лишь четыре "нулевки". При этом все "сухари" зафиксированы в матчах претендентов на топ-6. Выиграла от этого лишь "Заря", оформившая выход в первую шестерку. Остальные четверо претендентов отложили разборки на последний тур. А еще в таблице первенства исчез последний "ноль" — "Ворскла" впервые сыграла вничью.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.