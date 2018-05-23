Дарио Срна покидает "Шахтер": "Продолжу карьеру за пределами Украины"

Сегодня, 22:08

Хорватский футболист хочет поиграть в свое удовольствие и ради памяти своего отца

Дарио Срна. Фото AFP
Дарио Срна. Фото AFP

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью хорватским СМИ заявил, что покидает команду. Ранее хорватский ветеран получил предложение остаться в донецком клубе в другом качестве, но сам футболист хочет еще поиграть. 36-летний футболист признался, что готов продолжить карьеру даже в скромном клубе на родине, чтобы поиграть в свое удовольствие.

"Болельщики хотят, чтобы я остался в клубе, но моя футбольная карьера завершится на поле! Я должен это сделать ради своего отца, моей семьи и поклонников, которые были со мной все это время. Хочу поиграть еще год для своего удовольствия, и я уверен, что буду играть.

"Шахтер" купил молодого игрока Додо из Бразилии, а также имеет двух молодых игроков на моей позиции. Клуб смотрит в будущее и делает ставку на молодых футболистов. Для меня есть только один клуб, это "Шахтер", поэтому я продолжу карьеру за пределами Украины.

Впервые в карьере я могу выбирать… Я могу остаться в клубе, могу играть или завершить карьеру. Но я планирую еще поиграть. Это не обязательно должен быть большой клуб. Я хочу сыграть в следующем году для себя, это может быть даже "Неретва" из Метковича", – признался Срна.

Также Срна вспомнил эпизод после завершения финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" обыграл киевское "Динамо". Капитан команды Тайсон обменял свою футболу на футболку хорвата у болельщика и пришел на вручение трофея с фамилией Срна на груди.

"Это был очень эмоциональный момент, который я бы запомнил на всю жизнь. Этот момент стоил больше, чем все контракты и деньги, все игры, которые я играл за "Шахтер". Можно сказать, это проявление уважения за те 15 лет, что я отдал донецкому клубу", – добавил хорват.

В составе "Шахтера" Срна 10 раз становился чемпионом Украины, семь раз завоевывал Кубок страны, восемь – Суперкубок страны, а также выигрывал Кубок УЕФА. Всего хорват в футболке "Шахтера" провел 536 матчей и забил 49 мячей.
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Сегодня|Спорт

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