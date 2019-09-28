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Социальный проект "Шахтера" для детей номинирован на звание лучшего в Европе

28 сентября, 19:40

Победитель конкурса будет определен 19-20 ноября на стадионе "Камп Ноу".

/ Фото: Facebook

Социальный проект донецкого "Шахтера" для детей "Давай, играй!" номинирован на звание лучшего социального проекта Европы. По итогам конкурса More than football Award 2019 проект "Давай, играй!", реализуемый Shakhtar Social Foundation и компанией ДТЕК, а также UEFA Foundation for Children, попал в четверку лучших футбольных социальных проектов Европы (наряду с программами "Челси", "Ювентуса" и "Рейнджерса").

Победитель конкурса будет определен 19-20 ноября на тринадцатой конференции EFDN в Барселоне (Испания) на стадионе "Камп Ноу".

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#Morethanfootball Action Weeks – это глобальная кампания европейского футбольного сообщества, созданная с целью отражения влияния футбольных социальных программ на местные сообщества. Поддерживается UEFA Foundation for Children, European Club Association и European Football for Development Network. Кампания предоставляет клубам возможность информировать европейскую футбольную семью о своих активностях в рамках КСО и повышать осведомленность об их роли в изменениях жизни людей к лучшему.

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Участники кампании Morethanfootball Action Weeks представляют свои социальные проекты на национальном и международном уровнях.

Ранее мы писали, что 23 сентября были открыты еще две площадки в рамках проекта "Давай, играй!". Белицкое Донецкой области стало 30-м пунктом проекта, открытие же еще одной локации в Бурштыне посетил Тотовицкий.

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футбол Шахтер Донецк Давай, играй!

Источник: Facebook

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