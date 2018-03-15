Дебютант еврокубков выбил "Зенит" из Лиги Европы

В концовке встречи футболист "Лейпцига" не реализовал пенальти

Российский "Зенит" по сумме двух матчей проиграл "Лейпцигу" в 1/8 финала Лиги Европы и покинул еврокубки.

Ответный поединок в Санкт-Петербурге завершился вничью – 1:1. На гол Себастьяна Дриусси гости ответили точным ударом Жан-Кевина Огустина. К тому же в концовке встречи Тимо Вернер не реализовал пенальти.

В первом матче "Лейпциг" обыграл "Зенит" – 2:1. За "Лейпциг" голы забивали Брума (56-я минута) и Тимо Вернер (77), за питерцев отличился Доменико Кришито (86).

Напомним, что "Лейпциг" впервые своей истории выступает в еврокубках. Команда стартовала в Лиге чемпионов, где заняла третье место после "Бешикташа" и "Порту, опередив "Монако". На прошлом этапе они прошли "Наполи".

"Зенит" – "Лейпциг" – 1:1

Голы: Огюстен (22) – Дриусси (45)

"Зенит": Лунев, Иванович, Кришито, Смольников (Полоз, 85), Мевля, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ригони (Ерохин, 90), Дриусси, Кокорин (Заболотный, 8).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан (Конате, 46), Бернардо, Клостерманн, Упамекано, Форсберг, Демме (Ильзанкер, 71), Кейта, Брума, Вернер, Огюстен (Поульсен, 90).

Предупреждения: Демме (10), Орбан (25), Кришито (38), Смольников (62), Мевля (81).

Напомним, что сегодня киевское "Динамо" проиграло дома "Лацио" (0:2) и прекратило борьбу в Лиге Европы.