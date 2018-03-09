"Лейпциг" обыграл "Зенит" в Лиге Европы

В четверг, 8 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Лейпциг" принимал на своем поле российский "Зенит". Поединок завершился победой немецкого клуба – 2:1.

За "Лейпциг" голы забивали Брума (56-я минута) и Тимо Вернер (77), за питерцев отличился Доменико Кришито (86).

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

Напомним, что все три российских клуба потерпели поражение в первых матчах 1/8 финала Лиги Европы. Помимо "Зенита" пострадали две московские команды.

Ранее столичный ЦСКА на своем поле проиграл минимально французскому "Лиону", пропустив мяч во втором тайме.

А вот московский "Локомотив" был разгромлен в Мадриде местным "Атлетико", пропустив три "сухих" мяча.

В то же время, киевское "Динамо" в Риме выдало шикарный матч с "Лацио". Поединок завершился боевой ничьей – 2:2. За динамовцев классными голами отметились во втором тайме Виктор Цыганков и Жуниор Мароес, а вот Денис Гармаш получил красную карточку после финального свистка и пропустит ответный поединок.