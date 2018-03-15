"Динамо" – "Лацио": римские орлы влетели в четвертьфинал Лиги Европы

Увы, еврокубковый сезон для нас закончился. Проигрышем завершилась и вторая часть украинского-римского противостояния. После обнадеживающей ничьей на "Стадио Олимпико" (2:2), сегодня "Динамо" уступило "Лацио" на "Олимпийском" – 0:2 и вылетело из Лиги Европы.



"Динамо" играло от печки. Закрывшись в обороне, вынуждая "Лацио" раскрываться и надеясь результативно распрямить свою пружину. Иной тактики кто-то ждал от киевлян? Вряд ли. Так же ожидаемо хозяева действовали в два нападающих – Мораес и Беседин. В какой-то степени это было оправдано, учитывая дисквалификацию Гармаша. Форварды выполняли много той самой черновой работы, действуя глубоко. Иногда, правда, даже чересчур глубоко. Например, когда на 20-й минуте Цыганков прорвался по флангу и прострелил, замыкать передачу оказалось попросту некому. Однако объем оттянутой работы нападающих не решил проблему отсутствия Гармаша – в первом тайме киевляне вчистую проиграли середину поля, из которой у римских "орлов" проходило практически все. Особенно после того, как гости открыли счет на 23-й минуте и уже динамовцам пришлось раскрываться, забывая о компактности. Один Иммобиле мог забить раз пять...



Симоне Индзаги изрядно перекроил состав, по сравнению в первой игрой. Но главное – по дороге в Киев "Лацио" забыл дома ту недооценку, с которой позволил себе выйти на тот матч. О настрое итальянцев ярко говорил тот факт, что, хоть накануне у Луиса Альберто родился сын и ему разрешили остаться с семьей, он отказался от отгула, чтобы помочь своей команде в Украине. Луис Альберто... Тезка героя "мыла" из 90-х "Богатые тоже плачут". Очень хотелось, чтобы в Киеве заплакали более богатые, то бишь "Лацио".



Увы, крашеный блондин Луис Альберто заплакать заставил фанов "Динамо" – шикарно исполнил корнер, который, смяв на своем пути Шепелева, головой замкнул бывший партнер Воронина по "Ливерпулю" бразилец Лукас Лейва. Бойко в этой ситуации застыл в полупозиции. 0:1. Хотя могли к перерыву быть и все – 0:5.



Показательный момент произошел перед уходом в раздевалку. Держась за ногу, поковылял с поля Кадар. Хачериди уже расстегнул курточку, чтобы заменить его. Но Хацкевич скомандовал, чтобы выходил Шабанов, и Хач снова утеплился. Шабанов, кстати, наошибался в своем евродебюте от души.



Чем-то все происходившее напоминало первый тайм харьковской встречи "Шахтер" — "Рома", тоже прошедший при подавляющем преимуществе апеннинцев. Однако во второй половине "горняки" тогда смяли своего соперника. А не проделать ли "Динамо" тот же номер?



Такой разящей перемены, как на "Металлисте", тут не произошло. Тем не менее ближе к окончанию основного времени небольшой просвет для киевлян наметился. Он заключался в двух вещах. Первая – Иммобиле продолжал прощать хозяев. Вторая – "Лацио" конкретно подсел.

"Команда проводит почти одним составом весь сезон, и поэтому реально устала", – говорила нам перед игрой киевская болельщица "орлов" Яна Дашковская. И это подарило киевлянам сразу два шанса. Но Цыганков пробил рядом с левой "девяткой", а вышедший на замену Гонсалес – в притирку с правой. А как было бы занятно, если бы парагваец, подбросивший в ворота римлян фартовые для Мораеса витамины на "Стадио Олимпико", подложил бы и на НСК свинью сопернику – уже в виде своего гола. А ведь киевлянам всего-то и надо было – один-единственный гол. Он бы позволил Хацкевичу, как и Реброву, в первом же евросезоне у руля "Динамо" выйти в 1/4 Лиги Европы.



Но туда – на классе и абсолютно по делу – влетели "орлы" из Рима. На 83-й минуте Луис Альберто снова удачно подал угловой и центрбек "Лацио" де Врей сделал полезное для своей команды дело перед летним уходом восвояси — закрепил победу гостей. 0:2 — и с трибун "Олимпийского", на котором в этот вечер собрались рекордные для украинского сезона 52 639 зрителей, потекли ручейки на выход. Индзаги же так эмоционально радовался победе, что поскользнулся на беговой дорожке НСК и приземлился на пятую точку. И после этого продолжал радоваться как ребенок.