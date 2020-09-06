Делегацию сборной Украины задержали в Испании на таможне – злее будем

Разбирательства с медиками команды длились три часа и завершились в 22:00

Неприятные моменты пережил административный персонал сборной Украины по футболу при прохождении пограничного контроля в Мадриде. Напомним, сегодня там "сине-желтые" проведут второй матч элитного дивизиона Лиги наций. Наш сайт уже ведет онлайн матча Испания – Украина.

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Футболистов и тренеров испанская таможня и пограничники пропустили быстро, а вот обслуживающих работников задержали, сообщил сайт УАФ. Сначала наши долго ждали багаж, а затем таможенники потребовали от всех детальное описание каждой сумки. Причем испанцы даже не стали пропускать багаж через рентгеновский аппарат. Украинцы вынуждены были три часа ждать решения хозяев, после чего их неожиданно пропустили уже без лишних вопросов. Наша делегация известила о конфликте посольство Украины и Испанскую федерацию футбола.

Также свое мнение насчет инцидента в комментарии телеканалу "Футбол" высказал полузащитник Руслан Малиновский:

"Медперсонал до 10 вечера держали в аэропорту, тогда как все люди просто проходили, никаких вопросов к ним не было. А у нас решили чемоданы проверить. Это показывает, как к нам относятся. Теперь будет двойная мотивация выйти на поле и показать хорошую игру. На уровне сборных, когда приезжают такие команды, надо как-то более уважительно относиться. А у нас даже не было возможности получить массаж и восстановиться. Ребята ведь устали: дорога дальняя, в аэропорту были. Держим это в голове".

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