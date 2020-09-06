Испания – Украина: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов

Сегодня сборная Украины проведет второй матч нового сезона Лиги наций против Испании. На поединок в Мадриде команда Андрея Шевченко выйдет лидером четвертой группы после победы над Швейцарией во Львове. Встреча на стадионе "Альфредо ди Стефано" начнется в 21:45. Наш сайт проведет мультимедийную онлайн-трансляцию из столицы Испании с комментариями ключевых моментов, видеоповторами и фото ярких моментов.

ИСПАНИЯ – УКРАИНА

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Как стартовали в Лиге наций

В стартовом туре сборная Украины 2:1 переиграла Швейцарию благодаря голам Ярмоленко и Зинченко. Что выглядело как весьма амбициозное заявление от новичка элитного дивизиона Лиги наций. Теперь в Мадриде "сине-желтым" придется подтверждать статус лидера четвертой группы. И это будет непростая задача, так как Испанию украинцы еще не обыгрывали. Но у Украины беспроигрышная серия из 12 игр кряду. Последний раз команда Шевченко уступала в ноябре 2018 года.

Украина прилетела в Испанию за два дня до матча – 4 сентября и разместилась в отеле Eurostars Suites Mirasierra без задержек. А вот административный персонал сборной задержали в терминале аж на три часа. Сначала службы аэропорта долго не привозили багаж с самолета, а затем работники таможни потребовали детальное описание содержимого каждой сумки и каждого ящика, которые привезла с собой Украина. Хотя таких требований не было никогда ранее.



Фото УАФ

В свою очередь команда Луиса Энрике 3 сентября буквально на последних секундах спаслась от поражения в матче с Германией – 1:1. Испания уступала с 52-й минуты встречи и сумела отыграться только на седьмой дополнительной минуте. Героем "Фурии рохи" стал Хосе Гайя, которому ассистировали Ферран Торрес и Родриго.

Личные встречи

Сборная Украины в пяти матчах с испанцами не одержала ни одной победы. За ничьей 2:2 в 2003 году последовали четыре поражения, в том числе разгром 0:4 на чемпионате мира-2006. Последний раз команды встречались в квалификации Евро-2016. Испания победила дома и на выезде с одинаковым счетом 1:0, но Украина пробилась на турнир через плей-офф.

Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Нам представился шанс сыграть с великолепной командой, с сильными исполнителями, поставленной игрой и четким планом на игру. Испанский футбол доминировал и доминирует. Много отличных игроков, менеджеров, великие клубы. Сейчас Испания находится в поиске выдвинутого нападающего. Но ее сила не только в исполнителях впереди. Это всегда командная работа, талантливые хавы и защитники, которые не боятся играть по всему фронту, обыгрывать один в один. Уважаю Луиса Энрике, он великолепный тренер. Уверен, он найдет много вариантов, как справиться с кадровой ситуацией".



Фото УАФ

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике: "Состав на матч с Украиной? Я очень хорошо знаю Андрея Шевченко и не хочу давать ему дополнительную информацию о моей команде. Единственное — я бы очень хотел, чтобы в поединках Лиги наций дебютирувало больше игроков. Но я буду выбирать состав на матч с Украиной, исходя исключительно из того, как футболисты тренировались. Я, конечно же, хочу, чтобы все игроки были готовы. Я им объясню задание на поле независимо от того, выйдут они или нет".

Сравнение стоимости составов и самые дорогие игроки

Что прогнозируют букмекеры

Аналитики букмекерских контор отдают преимущество Испании. Коэффициент на победу хозяев – 1.38, на выигрыш Украины – 7.50, на ничью – 4.50. Самые популярные счета 1:0 и 2:0 в пользу "Фурии рохи" – 6.00. На минимальный успех "сине-желтых" – 17:00. Если Украина и пропустит, то, скорее всего, от Родриго Морено – 2.05. А вот испанцы больше всех должны опасаться Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука – 3.90.

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