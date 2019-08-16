Делегат УЕФА умер перед матчем Лиги Европы

Мяч Лиги Европы / Фото: AFP

Полиция Кипра сообщила, что 74-летний британец Адриан Титкомб, который входил в группу арбитров и наблюдателей УЕФА на поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Аполлон" (Лимассол) – "Аустрия" (Вена), умер в лобби отеля в Никосии.

По информации источника, Титкомбу стало плохо – Адриан потерял сознание, сидя с коллегами в гостинице. Делегата безуспешно попытались привести в себя, после чего доставили в больницу, где врачи констатировали смерть британца.

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Несмотря на трагедию, поединок начался по расписанию. "Аполлон" выиграл 3:1 (по сумме двух встреч – 5:2) и теперь сразится с голландским ПСВ.

Напомним, что на этой же стадии луганская "Заря" обыграла ЦСКА из Болгарии. После выездной ничьей 1:1 подопечные Виктора Скрипника добились минимальной победы, при этом большую часть времени они играли в большинстве. Однако сразу после забитого гола составы команд сравнялись – Назарий Русин на эмоциях снял футболку, за что получил вторую желтую карточку и отправился в раздевалку.

К сожалению, на этой стадии Украина уже потеряла одну команду – "Мариуполь" по сумме двух встреч проиграл голландскому АЗ и вылетел из Лиги Европы.

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