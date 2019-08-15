Видео голов и обзор матча АЗ – "Мариуполь" в Лиге Европы

Фото: ФК АЗ Алкмар

"Мариуполь" стал первым украинским клубом, прекратившим выступление в текущем сезоне еврокубков. В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" уступил АЗ из Алкмара. Матч проходил на нейтральном поле в Гааге, так как за несколько дней до встречи на домашней арене АЗ обрушилась крыша. Мы проводили онлайн матча АЗ – "Мариуполь".

После нулевой ничьей в первом матче в Одессе "Мариуполь" ехал в гости с надеждами на выход в плей-офф раунд, но уже после первого раунда практически все вопросы о победителе были сняты – на 20-й минуте Стенгс открыл счет в матче, а за минутку до свистка на перерыв Ауэян удвоил преимущество хозяев поля.

Гол Кэлвина Стенгса

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Гол Томаса Ауэяна

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Обзор первого тайма матча АЗ – "Мариуполь"

Шансы на положительный результат оставались, если бы "Мариуполь" сумел забить быстрый гол в начале второго тайма, но получилось наоборот – Вюйтенс довел счет до разгромного и снял все вопросы о победителе за полчаса до кона матча.

Напомним, что на этой же стадии луганская "Заря" обыграла ЦСКА из Болгарии. После выездной ничьей 1:1 подопечные Виктора Скрипника добились минимальной победы, при этом большую часть времени они играли в большинстве. Однако сразу после забитого гола составы команд сравнялись – Назарий Русин на эмоциях снял футболку, за что получил вторую желтую карточку и отправился в раздевалку.

Обзор первого матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмар" (0:0)

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