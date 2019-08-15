Герой и антигерой Русин: обзор матча "Заря" – ЦСКА в Лиге Европы

Луганская "Заря" обыграла ЦСКА из Софии в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Матч состоялся в Запорожье на "Славутич Арене". Уже на 22-й минуте встречи гости остались в меньшинстве – Турицов не по правилам остановил Русина, вырывавшегося на свидание с голкипером и получил прямую красную карточку. Интересно, что секундами ранее мяч попал в руку Тымячика в штрафной "Зари", но арбитр не решился поставить пенальти.

Тем не менее, численное преимущество команда Виктора Скрипник длительное время не могла воплотить в гол. Лишь на 90-й минуте Русин со второй попытки сумел отправить мяч в сетку. Но на эмоциях Назарий снял с себя футболку и заработал второе предупреждение и теперь пропустит первый матч плей-офф раунда. Мы проводили онлайн матча "Заря" – ЦСКА.

В следующем раунде "Заря" встретится с победителем пары "Эспаньол" (Испания) – "Люцерн" (Швейцария).

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"Заря" – ЦСКА – 1:0

Гол: Русин (90)

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна (Чеберко, 4), Вернидуб, Кочергин, Хомченовский, Юрченко (Леднев, 46), Михайличенко, Иванисеня, Русин, Будковский (Кабаев, 90).

ЦСКА: Черняускас, Турицов, Альбентоса, Занев, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов (Фаббрини, 82), Жеферсон (Уотт, 87), Соу, Эвандро (Митков, 56).

Предупреждения: Турицов (15), Хомченовский (21), Юрченко (29), Будковский (45), Русин (68), Шевченко (90).

Удаления: Турицов (22), Русин (90).

Также в эти минуты свой ответный матч проводит "Мариуполь". Команда Александра Бабича в Гааге встречается с Аз из Алкмара. Онлайн матча АЗ – "Мариуполь" есть на нашем сайте.

Обзор первого матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмар" (0:0)

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