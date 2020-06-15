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Денег нет в Караганде: украинский тренер покидает казахстанский "Шахтер" из-за финансовых проблем

15 июня, 19:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вячеслав Грозный всего два матча руководил середняком чемпионата Казахстана

Опытный украинский специалист Вячеслав Грозный больше не будет тренировать "Шахтер" – команду чемпионата Казахстана. 63-летний тренер покидает клуб из Караганды в связи с тем, что там проводят так называемую оптимизацию бюджета, о чем сообщил ресурс kazfootball.kz. Из этого следует, что "горняки" начинают экономить. Официальное подтверждение этой информации ожидают сегодня-завтра. Хотя работал наш соотечественник с новой командой недолго: в декабре прошлого года Грозный приехал в Казахстан спасать "Шахтер". Контракт был рассчитан до конца 2020 года. Пишут, что вместе с Грозным команду покинет его ассистент Алексей Величко.

В этом году под руководством украинского "коуча" команда сыграла два матча местной Премьер-лиги. Сначала уступила костанайскому "Тоболу" (1:3), а затем обыграла алматинский "Кайрат" (1:0). После двух туров "Шахтер" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Сезон там проводится по системе весна-осень, а не как в большинстве европейских стран.

В апреле Грозный не смог вернуться домой из Казахстана из-за карантина.

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