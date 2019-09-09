Деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы. По подсчетам организации, больше всего средств в комплектование своего нынешнего состава вложил клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити". "Горожане" потратили на имеющихся у них сейчас футболистов 1014 миллионов евро, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в один миллиард евро.

Смотрите, как Зинченко забивал в субботу Литве

Второе место в рейтинге занял "Пари Сен-Жермен", купивший свой нынешний состав за 913 млн евро. Замыкает тройку – мадридский "Реал" (902 млн евро). При этом на 21-м месте расположился лондонский "Вест Хэм" (259 млн евро), за который выступает еще один лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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Что интересно, если "Вест Хэм" прошлым летом заплатил дортмундской "Боруссии" за Ярмоленко 20 млн евро, то Зинченко четыре года назад достался "МанСити" в 10 раз дешевле – согласно порталу Transfermarkt, "горожане" заплатили за него "Уфе" "копейки" – 2 млн евро.

КЛУБЫ С САМЫМИ ДОРОГИМИ СОСТАВАМИ

1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1014 млн евро

2. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 913 млн евро

3. "Реал" (Испания) – 902 млн евро

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 751 млн евро

5. "Ювентус" (Италия) – 719 млн евро

6. "Барселона" (Испания) – 697 млн евро

7. "Ливерпуль" (Англия) – 639 млн евро

8. "Челси" (Англия) – 561 млн евро

9. "Атлетико" (Испания) – 550 млн евро

10. "Арсенал" (Англия) – 498 млн евро

... 21. "Вест Хэм" (Англия) – 259 млн евро

Как мы писали ранее, после матча Литва – Украина Зинченко посвятил гол маме и пригрозил Месси. Английский легионер украинской сборной нашел рецепт, как забивать больше звезды "Барселоны".

Также сообщалось, что Ярмоленко открыли дорогу в основной состав "Вест Хэма": главный конкурент украинца вылетел до конца года. Майкл Антонио перенес операцию и выбыл, ориентировочно, на три-четыре месяца.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за "Вест Хэм"

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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