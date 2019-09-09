Деньги за Ярмоленко и Зинченко попали в уникальный рейтинг в истории футбола

Международный центр спортивных исследований опубликовал результаты анализа трансферной деятельности клубов ТОП-5 чемпионатов Европы. По подсчетам организации, больше всего средств в комплектование своего нынешнего состава вложил клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити". "Горожане" потратили на имеющихся у них сейчас футболистов 1014 миллионов евро, став первым клубом в истории, преодолевшим показатель в один миллиард евро.
Смотрите, как Зинченко забивал в субботу Литве
Второе место в рейтинге занял "Пари Сен-Жермен", купивший свой нынешний состав за 913 млн евро. Замыкает тройку – мадридский "Реал" (902 млн евро). При этом на 21-м месте расположился лондонский "Вест Хэм" (259 млн евро), за который выступает еще один лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.
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Что интересно, если "Вест Хэм" прошлым летом заплатил дортмундской "Боруссии" за Ярмоленко 20 млн евро, то Зинченко четыре года назад достался "МанСити" в 10 раз дешевле – согласно порталу Transfermarkt, "горожане" заплатили за него "Уфе" "копейки" – 2 млн евро.
КЛУБЫ С САМЫМИ ДОРОГИМИ СОСТАВАМИ
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- 1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1014 млн евро
- 2. "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 913 млн евро
- 3. "Реал" (Испания) – 902 млн евро
- 4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 751 млн евро
- 5. "Ювентус" (Италия) – 719 млн евро
- 6. "Барселона" (Испания) – 697 млн евро
- 7. "Ливерпуль" (Англия) – 639 млн евро
- 8. "Челси" (Англия) – 561 млн евро
- 9. "Атлетико" (Испания) – 550 млн евро
- 10. "Арсенал" (Англия) – 498 млн евро
- ... 21. "Вест Хэм" (Англия) – 259 млн евро
Как мы писали ранее, после матча Литва – Украина Зинченко посвятил гол маме и пригрозил Месси. Английский легионер украинской сборной нашел рецепт, как забивать больше звезды "Барселоны".
Также сообщалось, что Ярмоленко открыли дорогу в основной состав "Вест Хэма": главный конкурент украинца вылетел до конца года. Майкл Антонио перенес операцию и выбыл, ориентировочно, на три-четыре месяца.
Смотрите, как Ярмоленко забивает за "Вест Хэм"
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