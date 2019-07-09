Денисов: "От тендера УПЛ клубы получат больше денег, чем от прямого контракта с телеканалами Футбол 1/2"

Директор телеканалов "Футбол 1/2" рассказал, как обстоят дела с показом следующего сезона УПЛ

Александр Денисов. Фото: Facebook

Директор телеканалов "Футбол 1/2" Александр Денисов прокомментировал ситуацию с тендером на показ матчей УПЛ в сезоне 2019/2020, который стартует уже 28 июля.

- Александр, до старта чемпионата остается уже менее трех недель. Есть ли какое-то понимание того, кто же покажет матчи УПЛ в новом сезоне?

- Как известно, мы предложили сумму 450 млн. гривен за три года. Это порядка 16,5 млн. долларов. В первый сезон клубы могут заработать пять миллионов долларов. Если раньше мы сотрудничали с клубами напрямую, то сейчас мы готовы приобрести права на показ всего чемпионата через Премьер-лигу, цивилизовано, так, как это работает во всех странах. На самом деле, клубам финансово выгодно сейчас объединиться. В таком случае, они получат больше, чем, если бы они с нами же заключали прямые контракты. В первую очередь, от этого выиграют клубы среднего и нижнего звена. На сегодняшний день Премьер-лига разослала в клубы письмо, в котором детально объясняет, как должны распределяться деньги. Через 10 дней УПЛ планирует провести общие сборы участников, на которых еще раз намерена проговорить наше предложение и еще раз проголосовать. До 20 июля эта история должна окончательно решиться. На данный момент, мы не подписали ни одного индивидуального контракта. Наш приоритет – подписание договора со всеми 12 клубами, с правообладателем в лице УПЛ. И в этом случае, финансовые условия для клубов будут выгоднее, чем по индивидуальному контракту.

- Что вы будете делать, если клубы проголосуют за объединение и примут вашу заявку, а "Динамо" или "Заря" не будут пускать вас на стадион?

- Никто не собирается штурмовать домашние матчи "Динамо". Мы приобретаем право показа у Премьер-лиги. Именно Премьер-лига будет решать вопрос с теми отступниками, которые пойдут против регламента и футбольного закона.

- Активно развивается дискуссия о создании комитета по этике для телевещателя. Ваше отношение к такой инициативе?

- В СМИ всегда была масса разных оппозиционных мнений из всех лагерей. Это были и журналисты, и работники клубов. Конечно, эмоций много и порой это где-то переходит через край, но футбол, это все же игра эмоциональная. Телеканал "Футбол" двумя руками и за комитет этики, и за диалог. Вплоть до того, что готовы рассматривать вариант, при котором клубы могли бы выбирать тех комментаторов, которые им нравятся. Тем самым, телеканал "Футбол" показывает полную открытость к диалогу, к равенству любых мнений. Если "Динамо" выберет, например, Игоря Цыганыка – пожалуйста, мы ждем Игоря Цыганыка на домашних матчах "Динамо" на телеканале "Футбол".

Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо" в прошлом сезоне

Как сообщалось ранее, "Динамо" грозит отобрать чемпионство у "Шахтера": прозвучало заявление капитана киевлян. "Прошлый сезон показал, что важно не только быть сильнее своего главного конкурента в очных поединках, но и давать результат на длинной дистанции. В новом сезоне нам необходимо более ровно выступать и не терять очки в тех матчах, в которых мы просто не имеем на это права. Если нам это удастся, то, уверен, все будет хорошо", – считает капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Также мы писали, что украинский клуб подал в суд Лозанны на футбольную ассоциацию страны. Спортивный арбитражный трибунал окончательно решит, играл ли донецкий "Олимпик" "договорняки".

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