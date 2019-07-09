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Договорные матчи: украинский клуб подал в суд Лозанны на футбольную ассоциацию страны

9 июля, 16:44

Арбитражный трибунал Лозанны окончательно решит, катал ли донецкий "Олимпик" "договорняки"

Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" обратился в CAS – спортивный арбитражный суд Лозанны – с иском против Украинской ассоциации футбола. Клуб собирается оспорить решение УАФ по делу о договорных матчах с участием молодежных команд U-19 и U-21, считая его сфабрикованным. Истец передал в лозаннский суд необходимый пакет документов.

Ранее президент "Олимпика" Владислав Гельзин заявлял, что клуб намерен отстаивать свою позицию в CAS, а также грозился предоставить доказательства якобы подделки документов главой комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранкой по делу об отстранении команд U-21 и U-19 из-за участия в договорных матчах.

"Нас не надо брать шантажом, криком и чем-либо. Мы же тоже не из парикмахерской - мы участвуем в премьер-лиге, мы клуб из Донецка, который не бросил все, не опустил руки, не имея возможности делать то, что делали раньше. Так, как поступает этот "специалист" – так с нами не надо поступать. Ребята нанимают юристов и идут в Лозанну отстаивать свои права", – утверждал Владислав Гельзин.

Смотрите обзор матча "Арсенал" – "Олимпик" (1:1)

Как бы не закончилось рассмотрение этого дела в Лозанне, напомним, "Олимпик" сохранил место в элитном дивизионе по футболу. 19 июня было принято решение о выдаче клубу аттестата на следующий сезон. Президент клуба Владислав Гельзин сообщил, что клубу выдали аттестат для участия в новом сезоне, несмотря на то, что клуб не имеет команд U-19 и U-21 – они были дисквалифицированы из-за скандала с договорными матчами. На собрании клубов УПЛ 11 участников лиги выступили за сохранение "Олимпиком" прописки в "вышке".

Как мы писали ранее, победитель Лиги чемпионов стал тренером донецкого "Олимпика": контракт – на 2,5 года. Бразилец Жулио Сезар выигрывал главный евротрофей с "Реалом" и свободно говорит на четырех языках.

Также сообщалось, что форвардом "Олимпика" заинтересовались в России. Матар Дийе побывал на просмотре в киевском "Динамо", но вернулся в донецкий клуб. Теперь, по данным российских СМИ, форвард привлек интерес московских клубов.

Смотрите обзор матча "Ворскла" – "Олимпик" (2:2)

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Тег чемпионат Украины, ФФУ, Олимпик Донецк

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Источники:

Сегодня|Спорт , Footballhubua

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